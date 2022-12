Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del secondo figlio, poi lei rivela una sua speranza

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Cristina Marino hanno svelato finalmente il sesso del secondo figlio. Sarà un maschietto o una femminuccia?

Luca Argentero e Cristina Marino sono in attesa del loro secondogenito. L’annuncio della gravidanza è stato dato diverse settimane fa, a sorpresa dalla modella, visto che l’attore avrebbe preferito parlarne in un secondo momento. Ebbene, soltanto in queste ore la coppia ha svelato il sesso del nascituro, il secondogenito dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza ormai alcuni anni fa. Ma cosa si apprestano a ricevere in famiglia i due, un maschietto o una femminuccia?

Luca Argentero e Cristina Marino svelano il sesso del secondo figlio

Luca Argentero e Cristina Marino proprio in queste ultime ore hanno annunciato il sesso del secondo figlio. Sarà un maschietto o una femminuccia? Per tutti i fan e coloro che si sono appassionati a questa storia d’amore molto importante tra i due, è arrivato il momento di scoprire se in casa Argentero arriverà un maschietto o una femminuccia. Un pò di tempo fa, qualche post su Instagram pubblicato dalla Marino aveva fatto pensare che stesse per arrivare un’altra femminuccia.

In casa Argentero sta per arrivare un maschietto, fiocco azzurro

Nello specifico la Marino aveva pubblicato una foto dove la si vedeva con il pancione e nella didascalia la seguente frase, ovvero “Il sole dentro”. Molti hanno ipotizzato addirittura che “sole”, potesse essere il nome del secondo figlio e che fosse, dunque, una femminuccia. Ma è davvero così? La risposta è no, visto che la coppia ha annunciato di essere in attesa di un maschietto. Nina Speranza presto avrà un fratellino. “E’ ufficiale: sarà maschio”, hanno rivelato i due nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia.

Il desiderio della moglie di Luca

La coppia non ha svelato altro e dunque non sappiamo quale sarà il nome del piccolino che tra pochi mesi verrà al mondo. Cristina, nel corso dell’intervista ha poi parlato di quello che è il suo desiderio più grande.“La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”.