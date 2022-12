Pomeriggio 5, Barbara D’Urso una furia contro l’ospite: “Non ti permettere mai più”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si infuria contro l’ospite e si scaglia contro di lui. Ma cosa è accaduto?

A Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso continua a perdere la pazienza con alcuni suoi ospiti in studio e talvolta anche in collegamento. Già nei giorni scorsi la conduttrice si era scagliata contro qualche ospite del suo programma per delle frasi fuori luogo o atteggiamenti poco educati tenuti in puntata. Ma cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso conduce una nuova puntata di Pomeriggio 5 e scoppia il caos

Barbara D’Urso nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma che va in onda su Canale 5 ormai da diverso tempo. Nella seconda parte della trasmissione, la conduttrice è tornata ad affrontare temi più leggeri e non di cronaca nera. Nello specifico la conduttrice ha parlato del marito di Viola Valentino, il quale dopo tante polemiche ha confessato di prendere il reddito di cittadinanza ma solo perchè affetto da una patologia che non gli permette di poter lavorare. L’uomo avrebbe anche voluto parlare di questa patologia ma poi alla fine avrebbe omesso questo particolare.

Il marito di Viola Valentino va su tutte le furie e “minaccia” l’opinionista

Le sue parole ed il suo tentennare su questo argomento, quale la patologia di cui è affetto, ha fatto sorgere dei dubbi alla nota opinionista Patrizia Groppelli che già in passato si era scagliato contro il marito di Viola.“Un cumulo di menzogne racconti…Troppe bugie…Non risulti empatico perchè racconti bugie…Hai fatto una sciocchezza con questo reddito di cittadinanza…Siamo qui per aiutarti…Risulti uno sbruffone…”. Queste le parole di Patrizia che è andata su tutte le furie. L’ospite, dopo aver ascoltato queste parole sarebbe andato su tutte le furie arrivando al punto di dire alla D’Urso che se in studio ci fosse stata la Groppelli, lui non avrebbe più partecipato al programma.

Barbara riprende il suo ospite, scoppia il caso

“O mi alzo io o si alza lei… Groppelli o ti alzi o vado via“. Queste parole dell’uomo hanno letteralmente fatto infuriare Barbara D’Urso che ha immediatamente ripreso l’ospite.“La velata minaccia di andare via mi innervosisce molto….Ti prego di non dire più una cosa del genere…Non usare mai dire ‘o – o’ perchè è scortese…E’ stata una tua scelta venire qua a raccontare la tua patologia…”. Queste le parole di Barbara. Alla fine si è capito che l’uomo soffre di bipolarismo, condizione che era stata già annunciata dalla moglie sui social un pò di tempo fa.