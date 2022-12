Maurizio Costanzo diretto su Ilaria D’Amico: “Ascolti bassi? Lei non è molto popolare”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria D’Amico al timone del programma Che c’è di nuovo su Rai 2 non riesce proprio a far decollare gli ascolti. Maurizio Costanzo interviene e difende la conduttrice.

Ilaria D’Amico ha lasciato da un pò di tempo Sky per approdare in Rai con un nuovo programma tutto suo intitolato Che c’è di nuovo. Purtroppo però, sembra proprio che questo programma non abbia ottenuto un grande successo, potremmo dire che è stato proprio un flop. Il programma va in onda tutti i giovedì in prima serata e visti i risultati davvero poco entusiasmanti, Striscia la notizia ha deciso di raggiungere la compagna di Gianluigi Buffon per consegnarle un tapiro. Adesso, a parlare del flop di questo programma di Rai 2 è stato anche Maurizio Costanzo, il quale ha parlato sulle pagine del settimanale Nuovo. Ma cosa ha riferito?

Ilaria D’Amico, flop per il suo programma Che c’è di nuovo su Rai 2

Ilaria D’Amico da Sky è passata su Rai 2, dove sta conducendo un programma tutto suo, intitolato Che c’è di nuovo. Il programma in questione va in onda tutti i giovedì in prima serata, ma sembra che non abbia riscosso un grande successo. Visti gli ascolti molto bassi, anche Striscia la notizia ha voluto metterci del suo, consegnando alla D’Amico un tapiro. Come già anticipato, su questo flop si è anche espresso uno dei giornalisti più amati di sempre, ovvero Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo risponde al lettore e parla di Ilaria

Il marito di Maria De Filippi, come tutti sappiamo, da diverso tempo cura una rubrica sul settimanale Nuovo, dove affronta temi legati al mondo della televisione e dei personaggi televisivi. Maurizio ha risposto nello specifico ad un telespettatore della trasmissione della D’Amico, GIuseppe Da Roma che gli ha inviato una lettera. “Pare sia ai titoli di cosa il programma, il cui clamore del flop è grande quanto quello con cui era stato annunciato il ritorno della conduttrice che, diciamoci la verità, mi pare abbia scontato pesantemente la sua lunga assenza dallo schermo”. Questo quanto scritto dal lettore di Nuovo che non è stato così tanto clemente con la conduttrice, definendola anche un pò impacciata nella conduzione del programma.

Il giornalista difende Ilaria, ecco le sue parole

Maurizio ha risposto al lettore, difendendo in qualche modo la D’Amico sostenendo che non è semplice lanciare una nuova trasmissione soprattutto in prima serata e su una rete importante come Rai 2 che però da anni non ottiene grandi risultati in termini di ascolti. “Una professionista valida e una persona seria”, così Costanzo definisce Ilaria, aggiungendo di non capire cosa possa esserci dietro i bassi risultati. “La conduttrice non è così popolare in Rai, dato che negli ultimi anni ha lavorato su Sky, dove si è occupata di calcio, dunque una nicchia su un canale a pagamento, visto da un pubblico ristretto”. Queste ancore le parole del giornalista che ha anche parlato di “un’emorragia d’ascolti per Rai 2” che dura da diversi anni.