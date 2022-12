Cristina Marino posta una foto con un vestito natalizio con le rose, il web quando scopre la marca esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero sfoggia il primo look natalizio, un bellissimo abito nero con tre rose sulla scollatura. Straordinario il risultato.

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero nelle scorse ore è apparsa più bella che mai. La nota modella e attrice ha deciso di mostrarsi con un abito davvero mozzafiato, un outfit glamour e scintillante. Così, in vista delle festività natalizie le celebrità stanno già mostrando da alcuni giorni i loro dress party, ovvero degli outfit davvero molto particolari da poter sfoggiare in qualche occasione particolare in questo mese di dicembre. Cristina è molto attiva sui social ed ama anche condividere con i suoi follower alcune scelte, non solo di vita ma anche a livello di outfit.

Cristina Marino sfoggia un look davvero strepitoso per queste festività natalizie

Cristina Marino è una delle donne più seguite sui social e non soltanto per essere la moglie di uno degli attori più importanti del nostro paese. La donna è legata a Luca Argentero da diversi anni ormai e insieme sono diventati genitori di una bambina di nome Nina Speranza e adesso sono in attesa del secondogenito. Sui social Cristina è molto attiva e condivide spesso diversi outfit davvero molto eleganti e particolari.

Tubino nero impreziosito da tre rose sul seno

Proprio nelle scorse ore, la moglie di Luca Argentero si è mostrata su Instagram con un outfit davvero molto elegante. Cristina ha indossato un tubino nero, un capo che di certo non può e non deve mancare dal guardaroba di una donna. Il nero è sempre elegante e se abbinato ai giusti accessori può essere utilizzato per ogni occasione.

Il prezzo dell’abito è sorprendente

Quello scelto da Cristina è un mini abito molto aderente, rigorosamente di colore nero, con bratelline molto sottili e ricco di applicazioni sullo scollo dalla forma rettangolare. All’altezza del seno si trovano applicate 3 rose giganti, ma sono sempre dello stesso colore dell’abito, ovvero nero. La cosa incredibile è che non si tratta di un abito di gran lusso e dalla cifra astronomica, visto che è un abito acquistato da h&M il cui prezzo è 24,99 euro.