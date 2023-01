Ballando, lanciata la bomba, Sara Di Vaira al posto di Selvaggia Lucarelli, cosa sta succedendo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi ha rivelato che la ballerina Sara Di Vaira vorrebbe prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nel corso della prossima edizione di Ballando con le stelle.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa da pochi giorni ma nonostante ciò iniziano a circolare le prime indiscrezioni che riguardano proprio la prossima edizione. Nello specifico ogni giorno sempre di più sembrerebbe essere incerta la presenza di Selvaggia Lucarelli tra la giuria, e proprio nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni su chi potrebbe prendere il suo posto. Ma esattamente di chi stiamo parlando? Facciamo un po’di chiarezza.

Sara Di Vaira pronta a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli?

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto affermato da Alberto Dandolo all’interno della rubrica da lui tenuta sul settimanale Oggi. Indiscrezioni che riguardano la prossima edizione di Ballando con le stelle. Nello specifico Dandolo ha rivelato di aver saputo che una ballerina e noto personaggio televisivo italiano sembrerebbe stia facendo il possibile per entrare a far parte della giuria del talent show al posto di Selvaggia Lucarelli. “E’ la ballerina in forza al programma Sara Di Vaira…”, queste esattamente le parole espresse dal giornalista che ha poi proseguito affermando che proprio la Di Vaira è molto apprezzata dalla conduttrice Milly Carlucci.

Sempre più incerta la presenza di Selvaggia Lucarelli

Così come emerso nel corso degli ultimi giorni ecco che anche Alberto Dandolo ha voluto parlare della presenza sempre più incerta di Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Nello specifico secondo il giornalista la Lucarelli sembrerebbe stia valutando il suo ritorno nel programma il prossimo anno. E proprio a tal proposito Dandolo ha voluto precisare quanto effettivamente quest’ultima edizione sia stata molto difficoltosa per la giurata in quanto “Ha avuto contro buona parte del cast dello show di Rai Uno…”.

L’opinione del giornalista sull’ ultima edizione

In ultimo sempre all’interno della sua rubrica tenuta sul settimanale Oggi ecco che Alberto Dandolo ha espresso il suo personale pensiero sull’ultima edizione di Ballando con le stelle. Nello specifico il giornalista ha rivelato che se da una parte è vero che questa edizione del talent è riuscita ad ottenere un grandissimo successo ecco che allo stesso tempo può sicuramente essere considerata una delle edizioni più discusse in quanto caratterizzata da un maggiore numero di polemiche. Polemiche che secondo Dandolo sono state scatenate proprio dalla giurata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima deciderà di replicare a tali parole oppure no? Non ci rimane che attendere per scoprirlo, ma soprattutto non ci rimane che attendere la prossima edizione per scoprire se Selvaggia Lucarelli deciderà realmente di abbandonare il suo posto da giurata oppure no. E se al suo posto arriverà davvero Sara di Vaira.