Chiara Ferragni sui social posta una foto di lei adolescente, il web esplode di like per un motivo incredibile

Chiara Ferragni mostra le foto di se quando era un’adolescente. I fan esplodono e commentano “E’ Avril Lavigne”.

Chiara Ferragni è sicuramente una delle donne più influenti al mondo, l’imprenditrice digitale più amata di tutti i tempi. Sui social ha un grande seguito e questo è fuori da ogni dubbio. Attraverso i suoi profili social, la moglie di Fedez condivide tanto della sua vita privata ed anche del suo lavoro ovviamente. Proprio nelle scorse ore, la Ferragni sembra aver condiviso un’immagine di se, mostrando quando era un’adolescente ed i fan sono letteralmente andati fuori di testa. La somiglianza con una giovane pop star è stata piuttosto palese. Ma di chi si tratta?

Chiara Ferragni si mostra in versione inedita ed i fan impazziscono

Chiara Ferragni è molto amata e su questo non c’è proprio alcun dubbio. La moglie di Fedez è solita condividere sui social diverse immagini di se e della sua vita privata. Eppure, nelle scorse ore sembra proprio che Chiara abbia voluto condividere con i suoi follower alcune immagine di se stessa quando era un’adolescente. Molti follower sono completamente impazziti, notando una certa somiglianza con la giovane Avril Lavigne. In realtà è stata questa una opinione piuttosto condivisa.

L’influencer condivide foto di se quando era un’adolescente

L’influencer ha voluto fare questa sorpresa ai suoi follower, facendosi vedere da adolescente, biondissima e bellissima. Poi, su Tik Tok, dove Chiara è particolarmente attiva in questo periodo, ha postato un video che è una carrellata di sue foto da teenager, da adolescente, dando e mostrando una versione inedita di se stessa. Le foto hanno immediatamente ricevuto tante interazione e tantissimi sono stati i commenti.

I fan sottolineano la somiglianza tra Chiara e Avril Lavigne

“Troppo Avril Lavigne, uguale a lei”, è questo il commento di qualche utente che poi ha trovato d’accordo tantissimi altri. Opinione comune quella del fan di Chiara che ha trovato una grande somiglianza tra la Ferragni e la cantante pop una tra le più amate degli anni 90/2000. Al momento la stessa Chiara sembra non abbia commentato e non sappiamo se effettivamente lo farà.