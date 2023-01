Albano e Loredana Lecciso, la figlia Jasmine senza mezzi termini: “Perchè ho detto di detestarli”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano, Loredana e Romina Power, adesso su questo triangolo amoroso interviene Jasmine Carrisi.

Albano e Loredana Lecciso tornano ancora una volta al centro del gossip. In realtà, dopo qualche tempo di silenzio adesso si è tornati a parlare di questo triangolo amoroso di cui si parla da sempre, e che vede coinvolta anche Romina Power. A parlare di questa storia è stata proprio la figlia del cantante di Cellino San Marco e della showgirl leccese. Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista molto interessante in questi giorni, al settimanale Nuovo. Ma cosa ha riferito?

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e di Loredana Lecciso in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo. Nel corso di questa chiacchierata è tornata a parlare di alcune vicende legate alla sua vita privata, della sua famiglia ma anche dei alcuni suoi progetti futuri. Inevitabilmente, la giovane Carrisi ha parlato anche della vicenda che ha visti coinvolti per diverso tempo i suoi genitori e Romina Power.

La giovane parla del triangolo amoroso Albano-Loredana- Romina

La giovane aspirante cantante ha fatto sapere che in genere la realtà raccontata in questi anni è diversa da quella vissuta.“Lascia il tempo che trova…Ero già grande e mi sono detta: ‘Chi se ne importa!’…Ogni cosa è sempre stata amplificata ma io, che vivevo la realtà, sono sempre stata tranquilla…”. Queste le parole della figlia di Albano. Il giornalista poi le avrebbe chiesto per quale motivo in passato ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti nei confronti dei suoi genitori, sostenendo addirittura di detestarli. “Quando l’ho detto non mi riferivo a loro come persone, ma al clamore mediatico che si portano dietro e all’attenzione che suscitano qualsiasi cosa facciano…”, ha chiaritola giovane aggiungendo che i suoi genitori sono sicuramente un valore aggiunto nella sua vita.

Il rapporto con la madre Loredana

Ma non finisce qui, visto che Jasmine nel corso dell’intervista ha anche parlato del rapporto con la madre, Loredana Lecciso, dicendo che è molto apprensiva. A tal riguardo ha confessato di averla registrata sul telefono sotto il nome “Ansia”.