Patrizia Rossetti volano stracci con Giorgio Mastrota, cosa ha fatto lui mentre lei era nella casa, la Rossetti fuori di sè

Patrizia Rossetti dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia ha litigato con Giorgio Mastrota. Ma cosa è accaduto?

Patrizia Rossetti è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande fratello vip. La regina delle televendite è uscita dalla casa lo scorso lunedì, a quanto pare per dei problemi di salute che l’hanno portata a prendere questa decisione, ovvero di abbandonare il reality. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, però, sembra che Patrizia sia venuta a conoscenza di determinate cose che l’hanno fatta parecchio arrabbiare. Patrizia ha litigato pesantemente con il suo collega Giorgio Mastrota. Ma per quale motivo?

Patrizia Rossetti dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia litiga con Giorgio Mastrota

Patrizia Rossetti dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, ha litigato con Giorgio Mastrota. Ma per quale motivo? A lanciare questa notizia è stata Deianira Marzano, che a sua volta però, ha riportato la segnalazione di una follower. A quanto pare i due avrebbero litigato per motivi professionali. Stando a quanto riferito da Deianira, la nota esperta di gossip, la Rossetti al momento avrebbe dei contratti lavorativi per diverse televendite, in standby visto anche i suoi impegni al Grande fratello vip che l’hanno vista lontana dal lavoro per diversi mesi.

La soffiata di Deianira Marzano

«A quanto pare però, il collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio. Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata perché sembrerebbe sia stato proprio lui a far saltare i contratti pensando che Patrizia sarebbe rimasta più a lungo al GF Vip e lui avrebbe preso il suo posto in queste televendite». Questa la soffiata di Deianira.

Giorgio Mastrota ha soffiato il lavoro alla Rossetti?

Patrizia, praticamente, dentro la casa era convinta di tornare al suo lavoro e sapeva che ad attenderla ci sarebbero stati diversi progetti che però sarebbero saltati proprio per via di Giorgio Mastrota. Qualcuno avrebbe posto dei dubbi sul reale motivo dell’abbandono di Patrizia del reality, sostenendo che forse sia andata via per far fede a questi impegni. Se dovesse essere così, Patrizia avrebbe di certo sbagliato tanto.