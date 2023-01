Jeremias e Cecilia Rodriguez attaccano Luca Onestini “Luca non deve fare il santo perchè noi sappiamo tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Jeremias e Cecilia Rodriguez, spuntano vecchi video in cui i fratelli di Belen lanciano delle pesanti insinuazioni su Luca Onestini.

Luca Onestini in questi giorni sembra essere finito al centro di diverse critiche, arrivate sia da ex gieffini che da attuali concorrenti del Grande fratello vip. Abbiamo visto uno scontro piuttosto acceso tra Luca e Soleil Sorge, la sua ex compagna che ha sostituito Sonia Bruganelli in due puntate del reality, vestendo i panni della opinionista. L’ex gieffina ha voluto precisare che le cose non sono andate proprio come riferito da Luca, ovvero che Soleil lo ha tradito mentre lui si trovava all’interno della casa più spiata d’italia. Era il 2017 quando Luca ha partecipato al Gf vip e dopo qualche settimana, è uscita fuori la notizia che Soleil lo avesse lasciato e si fosse avvicinata ad un altro ex tronista.

Luca Onestini non convince, piovono critiche

Ad ogni modo, su questa vicenda sono intervenuti anche Jeremias e Cecilia Rodriguez, che già all’epoca avevano fatto delle insinuazioni su Luca. In queste ore stanno circolando sul web proprio alcuni video in cui i fratelli di Belen esprimono i loro dubbi su Luca. In uno di questi si sente Soleil che parla durante un’ospitata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.“Siamo sicuri che sia stata io a tradire? Lui prima di entrare ha chiesto il numero alla ragazza che lo corteggiava a Uomini e Donne. Si sono sentiti e io l’ho scoperto“. Questo non è l’unico filmato apparso in queste ore sul web.

Circolano sul web dei vecchi video di Soleil che rilascia importanti dichiarazioni

Uno dei video che sta circolando è quello che vede protagonisti proprio i fratelli di Belen che accusano Luca di aver pianificato tutto e organizzato la rottura con la Sorge prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.“A noi avevano anticipato che sarebbe accaduto. Qui è tutto troppo sporco. Io non è che non conosco niente di questo mondo, ho un po’ di esperienza dai. Quello che ci aveva anticipato tutto ad esempio è amico di Luca. Non devo mettere in mezzo altri? E vabbè ma queste persone sono quelle che l’hanno detto. Sono cose che si sanno così. Non ci sono i limiti. Noi la sapevamo che sarebbe successo. Luca non deve fare il santo, noi sapevamo tutto. Bisogna stare molto attenti. Io preferisco uno che non mi piace, ma trasparente. Metto al primo posto uno così”. Questo quanto aveva dichiarato Jeremias.

Il pensiero dei fratelli di Belen Rodriguez

La tesi è stata poi confermata dalla sorella che pare avesse avuto la stessa soffiata. “A me l’unica cosa che mi sembra strana è che mi è stato detto. Non mi quadra. Zitto, non mettiamo in mezzo altre persone. Vabbè ma ognuno si prende le sue responsabilità. Io ho parlato, ma non ho fatto nomi, non ho raccontato chi l’ha detto. Diciamo che è cambiato solo il soggetto. A noi avevano detto che Lui avrebbe lasciato lei e invece hanno fatto il contrario. Io dico che Luca non mi deve prendere per i fondelli. Prima del GF sono state dette certe cose e poi queste cose sono accadute davvero. Io per come sono fatta certe cose non le potrei mai fare“. Insomma, che alla fine abbia ragione Soleil?