Totti e Noemi in Honduras, frecciatina al veleno per Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi sbarcano sull’Isola dei famosi, in Honduras. Qualcuno parla di una frecciatina nei confronti ad Ilary Blasi, ma come stanno le cose?

Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano al momento in vacanza. L’ex capitano della Roma già qualche giorno fa si è recato a Miami insieme alla sua nuova compagna ed ai figli avuti da Ilary Blasi. Subito dopo, la famiglia allargata è salpata su Symphony of the Seas, una nave di gran lusso dove all’interno si trovano ristoranti, campi da golf, pista di pattinaggio sul ghiaccio, un simulatore di onde da surf e tantissimi altri servizi. Il prezzo è di 400 euro a persona a notte. In queste ultime ore, però, non sono mancate le provocazioni da parte della nuova coppia nei confronti della conduttrice. Ma cosa è accaduto?

Francesco Totti e Noemi Bocchi a bordo della Symphony of the Seas

Francesco Totti e Noemi Bocchi da diversi giorni si trovano a bordo della Symphony of the Seas, una delle navi di gran lusso dove praticamente c’è di tutto. Insieme a loro anche i figli di Totti e Ilary Blasi, ovvero Isabel, Chanel e Cristian e tutti insieme stanno facendo un viaggio itinerante tra Miami e Messico. Una delle tappe fatte è stata proprio un’isola che inevitabilmente ricorda Ilary Blasi.

L’ex capitano della Roma sbarca in Honduras con la nuova compagna

Francesco e Noemi si sono recati infatti in Honduras, proprio dove si svolge l’Isola dei famosi, il programma condotto dall’ex moglie di Totti. A documentare questa tappa sono stati proprio loro, che hanno diffuso video e immagini sui social. Nello specifico, la coppia è sbarcata sull’Isola di Roatan, che è proprio quella dove viene ambientato il reality di Canale 5.

Frecciatina di Totti e Noemi per Ilary?

In molti hanno visto questo come una frecciatina lanciata nei confronti della sua ex. Ma sarà davvero così? Non sappiamo se effettivamente sia andata proprio così o meno, ma una cosa è certa, ovvero che Francesco e la sua compagna stanno facendo una bellissima vacanza. Prima hanno visitato Miami e poi sono saliti a bordo di questa meravigliosa nave crociera facendo il giro di diverse isole.