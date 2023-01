Boss in incognito, Max Giusti gela tutti con la sua insoddisfazione: “Non mi basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Boss in incognito, torna il programma su Rai 2 con al timone Max Giusti. Il conduttore ha rilasciato un’interessante intervista, ma cosa ha riferito?

Lunedì 9 gennaio torna in onda il programma Boss in incognito su Rai 2 con una nuova edizione ricca di grandi novità. Le puntate saranno ben cinque per questa terza edizione che vede ancora una volta al timone Max Giusti. E’ stato proprio quest’ultimo a rilasciare un’intervista a Tvblog.it, parlando del debutto di questa stagione del programma. Il conduttore ha anche parlato in generale della sua stagione televisiva e dei suoi progetti futuri. Ecco le sue parole.

Boss in incognito torna su Rai 2 con la nuova edizione

Max Giusti il prossimo lunedì torna con la terza edizione di Boss in incognito su Rai 2, ben cinque puntate che si preannunciano già un grande successo. Il conduttore ha rilasciato un’intervista al programma Tvblog.it parlando proprio del debutto di questa nuova stagione del programma. Max ha parlato dell’azienda per la quale lavora, convinto della fiducia che la Rai ripone in lui.“Sono sincero, Boss in incognito non mi basta. Vorrei fare anche altro, sto aspettando il mio giro, non mi piace lamentarmi”. Queste le parole del conduttore che è stato parecchio sincero e schietto nel palesare il suo pensiero.

Le parole del conduttore Max Giusti

“Mi chiamano a fare l’ospite e ci vado volentieri ma io non voglio diventare l’ospite“, ha aggiunto il conduttore che è stato abbastanza chiaro in tal senso. Il programma ha ottenuto un grandissimo successo e su questo non c’è alcun dubbio. Gli ascolti sono stati sempre molto alti e le ultime edizioni nello specifico sono andate benissimo. Nonostante questo però, sono anche arrivate delle critiche. Molti hanno sempre criticato il fatto che il programma in questione possa essere una specie di pubblicità per le aziende.

Ecco come il conduttore ha risposto alle critiche

“L’importante è non smarchettare. E’ normale che un’azienda che accetta di partecipare abbia voglia di presentarsi bene davanti alle telecamere”, ecco come ha risposto il conduttore a tal riguardo. In questa nuova edizione, il conduttore spiega di aver apportato delle modifiche, nuove idee e pare che sia entrato proprio lui in prima persona nella missione del programma.