Barbara D’Urso non si frena: “Quanto sono cattivi”

La conduttrice Barbara D’Urso ha lanciato una stoccata al veleno contro gli haters. “Hanno tanta cattiveria dentro”.

Barbara D’Urso è di certo una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, ma anche una tra le più chiacchierate e criticate. In questi ultimi anni, nello specifico, la conduttrice ha ricevuto diversi attacchi, arrivati da follower, ma anche da colleghi. Su Nuovo tv, è stato affidato uno spazio ai vip che hanno voluto rivelare ai lettori quelli che sono i loro buoni propositi per il nuovo anno. In questo ultimo numero a parlare è stata lei, Barbara D’Urso che ha svelato così effettivamente quelli che sono i suoi buoni propositi per l’anno nuovo, ma ha anche dichiarato come affronterà questo 2023.

Barbara D’Urso lancia delle frecciatine ai suoi haters

Barbara D’Urso ha parlato in questi giorni su Nuovo tv, svelando quelli che sono i suoi buoni propositi per il 2023.“Cerchiamo di avere sempre il sorriso sulle labbra e pensare che il bicchiere è mezzo pieno e mai mezzo vuoto…”. Queste le parole della conduttrice che ha deciso così di lanciare una frecciatina velenosa a tutti gli hater che in questi anni l’hanno presa di mira, sui social soprattutto dove non perdono occasione per criticarla.

La conduttrice dura contro i leoni da tastiera

“Vorrei mandare pensieri positivi e gioia a tutte quelle persone che si svegliano con tanta cattiveria dentro…”. Questa la frecciata di Barbara nei confronti di alcune persone che l’hanno pesantemente criticata in questi anni. Barbara è convinta del fatto queste persone utilizzano i social solo per diffondere odio e per fare polemica, spesso e volentieri sul nulla.“Denota un loro grande malessere, ma anziché pensieri brutti dobbiamo rivolgere loro pensieri belli anche a loro…”. Queste ancorale parole molto dure di Barbara che finalmente ha rotto il silenzio parlando di questi leoni da tastiera che negli anni l’hanno palesemente criticata e denigrata anche, in diverse occasioni.

I nuovi programmi di Barbara

Ad ogni modo, la D’Urso ha approfittato di questo intervento per dire che il mese prossimo tornerà al teatro con uno spettacolo, intitolato “Taxi a due piazze”.“Regalerò due ore di divertimento con questo spettacolo…”, ha aggiunto ancora la conduttrice.