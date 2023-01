Albano, frecciata al veleno contro una collega: “Ecco ciò che conta davvero”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi, frecciatina ad una cantante di Sanremo. Cosa ha riferito il cantante di Cellino San Marco?

Albano Carrisi, noto cantante di Cellino San Marco in questi giorni è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2023 ed ha lanciato una pesante frecciatina. Il cantante nello specifico, ha voluto commentare il caso Madame esprimendo il suo pensiero al riguardo. Ma cosa ha rivelato il cantante di Cellino San Marco?

Albano Carrisi commenta il caso Madame

Il Festival di Sanremo 2023 sta per arrivare e cresce l’attesa per l’inizio della manifestazione canora più importante d’Italia. Come ben sappiamo, nei giorni scorsi è esploso il caso Madame, ovvero la giovane artista che sarà sul palco dell’Ariston fino a prova contraria, il prossimo febbraio. Purtroppo la cantante è stata coinvolta in una situazione spiacevole, ovvero risulta indagata per aver falsificato il suo green pass visto che non si è sottoposta alla vaccinazione anti Covid.

Il cantante di Cellino su Madame, le dure parole

A commentare ciò è stato proprio il cantante di Cellino San Marco, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Adnkronos. L’artista si è anche soffermato a parlare di questo caso che in questi giorni sta tanto facendo parlare. “La vicenda di Madame e del green pass? Una bella botta di pubblicità per lei. L’importante è che porti una bella canzone perché in quella manifestazione la canzone è la cosa più importante, e conta più del personaggio“. Queste le parole di Albano, il quale ha anche parlato del possibile ritorno sul palco dell’Ariston. A tal riguardo il cantante di Cellino San Marco ha fatto chiarezza. Il cantante di Cellino non sarà un big in gara, ma potrebbe prendere parte come ospite.

Albano al prossimo Festival di Sanremo?

“Vediamo se riesco ad esserci. Rischio di essere l’uomo che ne ha fatto più in assoluto”. Queste le parole dell’artista che non ha escluso quindi una possibile partecipazione al Festival come ospite.Albano poi nel corso dell’intervista ha anche parlato della sua famiglia, spiegando come vanno le cose a casa, dopo le dichiarazioni rilasciate da Jasmine nei giorni scorsi. La giovane ha anche parlato del triangolo amoroso di cui si è sempre parlato, ovvero quello formato da Albano, Loredana Lecciso e Romina Power.“Ogni cosa è sempre stata amplificata ma io, che vivevo la realtà, sono sempre stata tranquilla”, ha aggiunto Albano.