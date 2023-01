Carolyn Smith, Simone Di Pasquale la asfalta “Ecco come si è comportata”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith è stata criticata da Simone Di Pasquale, ma per quale motivo? Ecco le parole del noto ballerino.

Carolyn Smith è la presidente della giuria di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che è finito da pochi giorni e che ha avuto un grandissimo successo come sempre. In questa edizione però non sono mancate le critiche e le liti, soprattutto tra Selvaggia Lucarelli ed alcuni concorrenti, ma anche stessi giurati. Della coreografa in questi giorni a parlarne è stato Simone Di Pasquale il quale ha rilasciato un’intervista al magazine Diva e Donna, parlando anche della sua esperienza all’interno del programma di Rai 1. Ma cosa ha riferito?

Simone Di Pasquale torna a parlare di Ballando con le stelle

Simone Di Pasquale in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna, parlando in generale della sua esperienza all’interno del programma Ballando con le stelle. Il ballerino non è stato tra i concorrenti di Ballando, ma ha avuto un ruolo davvero speciale in questa edizione. In ciascuna puntata ha avuto una wild card per ripescare una coppia. Al ballerino non è stata fatta alcuna domanda sulle polemiche nate per via di Selvaggia Lucarelli.

Le parole del ballerino Di Pasquale

A sorpresa però, il ballerino ha fatto sapere che in diverse occasioni si è trovato d’accordo con lei ed ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla Smith, la quale secondo lui ha dato dei giudizi troppo morbidi ad alcuni concorrenti.“Carolyn quest’anno è sempre stata meno tecnica…Tanto che personalmente mi sono trovato più spesso d’accordo proprio con Selvaggia…”. Il ballerino poi è intervenuto anche su quelle che sono state le liti tra Selvaggia e la presidentessa della giuria, dicendo “Alla fine però ha animato lo show”, anche se ha sottolineato che comunque forse si sono prese troppo sul serio.

Il ballerino interviene sulle polemiche sorte intorno alla vittoria di Costamagna e La Rocca

Sulle polemiche sorte intorno alla vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, anche in questo caso avanzate dalla Lucarelli, Simone ha espresso il suo pensiero ovvero che Selvaggia forse ha un pò esagerato.“Un anno fa io e Bianca Gascoigne eravamo avanti nel gioco da casa, ma perdemmo perchè la giuria preferì Arisa…Fa parte delle regole del gioco…”