Luca Onestini sbugiardato da Soleil Sorge: “Non è vero ciò che dici”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini e Soleil Sorge è scontro acceso in puntata. Lei lo sbugiarda e lo accusa di aver tradito per prima.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e non sono di certo mancati i momenti di tensione. Per quale motivo?E’ andato in scena, proprio dallo studio di Cinecittà un acceso confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge. Sappiamo bene che i due si sono conosciuti diversi anni fa a Uomini e Donne, quando Luca era il tronista e Soleil la sua corteggiatrice e poi la sua scelta. La loro storia è durata soltanto qualche mese, poi durante la partecipazione di Onestini al Gf vip lei lo ha lasciato per un altro. Da quel momento ci sono state soltanto delle frecciatine lanciate per lo più dall’influencer. Ma cosa è accaduto ieri sera?

Grande fratello vip, Luca Onestini e Soleil Sorge è scontro in puntata

Nello studio del Grande fratello vip nella serata di ieri c’è stato un acceso confronto tra Luca Onestini e Soleil Sorge, davanti a milioni di telespettatori. Alfonso Signorini li ha posti l’uno di fronte all’altro ed ha chiesto loro di spiegare le reali motivazioni che hanno portato i due a lasciarsi e di questo astio che è ben visibile. Luca ha ribadito ancora una volta il fatto di essere stato lasciato e tradito in diretta tv, durante la sua prima partecipazione al Grande fratello vip nel 2017. Soleil però, avrebbe replicato sbugiardando Onestini e lanciando delle pesanti accuse.

Soleil sbugiarda il suo ex fidanzato?

“Quella che ha tradito per prima non sono stata io, ho scoperto migliaia di cose prima che entravi, stai facendo una pessima figura, io ti ho lasciato e poi mi sono vista con un’altra persona”. Queste le parole di Soleil. Ad ogni modo, dopo essersi lanciati pesanti accuse l’uno contro l’altro, Onestini prima di rientrare in casa avrebbe detto “Lei per me non esiste”. Subito dopo questo scontro, a parlare è stato Antonino Spinalbese che con Luca ha avuto una discussione particolarmente animata nei giorni scorsi.

Le accuse di Antonino e Nikita, Luca si difende

“Sta cavalcando tantissimi stadi di umore e personalità perchè è un professionista, credo che lui sia proprio così, riesce a essere buono, cattivo, dolce, arrogante, non c’è una situazione in cui lui non urli davanti alla telecamera”. Poi è intervenuta anche Nikita dicendo “E’ stracompetitivo, è venuto qua per vincere”. A quel punto Luca ha cercato di difendersi dicendo “Io sono venuto qua per farmi un’esperienza, te ne hai fatti più di me Nikita, credo che dia più fastidio che io abbia questa personalità. Lui prima dice che prima fingo e poi dice è veramente fatto così, fai pace con il cervello“.