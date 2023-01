Daniele Dal Moro confessa i cambiamenti del Gf vip e fa importanti rivelazioni “Qui salta il programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Daniele Dal Moro confessa i vari cambiamenti del Grande fratello vip e fa importanti rivelazioni su quarantena e possibile ritorno di Antonino Spinalbese. “Qui salta il programma”

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e diversi sono stati i momenti esilaranti ed i colpi di scena. Sicuramente uno dei momenti di maggiore tensione si è vissuto quando Luca Onestini ha fatto il suo ingresso in studio, dove ha avuto uno scontro piuttosto acceso e diretto con la sua ex, Soleil Sorge che ha sostituito Sonia Bruganelli in questi giorni proprio al Gf. Ad ogni modo, durante la puntata Alfonso si è anche collegato con Antonino Spinalbese che al momento si trova in ospedale a Roma, ricoverato, ma a breve tornerà in casa. Subito dopo la puntata, sia Daniele che Luca hanno commentato questo ritorno di Antonino, ovviamente dopo aver fatto i 5 giorni di quarantena. Daniele si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti.

Grande fratello vip, Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale ma pronto a rientrare

Antonino Spinalbese in questi giorni si trova ricoverato in ospedale, ma a breve, dopo la classica quarantena dei 5 giorni farà il suo ingresso in casa. Subito dopo la puntata, Daniele e Luca hanno commentato il ritorno in casa di Spinalbese e proprio Onestini pare che abbia chiesto al suo coinquilino dove Antonino farà la sua quarantena prima di rientrare in casa. Daniele avrebbe svelato che la produzione, dopo quanto accaduto in casa alcune settimane fa, quando è scoppiato il focolaio di Covid-19, ha cambiato alcune regole e alcune di queste riguarderebbero proprio la quarantena che è stata allungata. La quarantena non sarebbe più 5 giorni, ma sette.

Daniele e Onestini parlano della quarantena e del ritorno di Antonino

“Antonino dopo l’ospedale farà una quarantena. Se loro contano come quarantena il suo ricovero? Ma no ragazzi, deve farla aggiuntiva. E non è nemmeno più di cinque giorni come prima. Dopo che è arrivato il Covid il mese scorso hanno fatto diventare la quarantena sette giorni. I nuovi ne hanno fatti sette. Vai a chiederlo e te lo dicono”. Queste le parole di Daniele, sicuro di quel che ha detto visto che i nuovi vipponi entrati, sono stati 7 giorni in hotel prima di entrare.

Le rivelazioni di Daniele sul programma

“Anche perché altrimenti rischiano che salti il programma. Se si ammalano altri e poi 3/4 del cast è positivo è la fine a quel punto. Loro non corrono il rischio che il Covid torni ancora una volta. Se torna è un disastro guarda. Per questo le cose sono cambiate ed hanno allungato”. Dunque, se dovesse essere veramente così, Antonino non sarà presente neppure alla prossima puntata del reality.