Memo Remigi e la frecciatina sui social “Quanta cattiveria”

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi torna a parlare sui social in questi primi giorni del 2023 e lancia una frecciatina a tutti coloro i quali hanno solo lanciato cattiverie nei suoi confronti.

Memo Remigi dopo aver vissuto dei mesi non proprio facili, non solo da un punto di vista lavorativo e professionale, ma anche intimo e privato è tornato a parlare in questi primi giorni del 2023. Proprio nel primo post del nuovo anno, l’artista ha voluto parlare ancora di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma dove ha lavorato per diversi anni. Il cantante si è detto particolarmente turbato per quanto accaduto. Ma cosa ha scritto nel dettaglio il cantante?

Memo Remigi nel nuovo anno torna a parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno

Memo Remigi torna a parlare in questi primi giorni del nuovo anno della vicenda che lo ha visto protagonista nei mesi scorsi a Oggi è un altro giorno. Parliamo nel dettaglio della molestia, perchè di questo si è parlato, di Memo ai danni di Jessica Morlacchi. Il cantante avrebbe fatto scivolare la sua mano sul fondoschiena di Jessica in diretta tv e da quel momento è letteralmente scoppiato un caso.

Il cantante e le parole su Instagram, la frecciatina sui social

Memo in questi giorni, i primi del nuovo anno, ha pubblicato un post su Instagram facendo a tutti i suoi follower gli auguri di un buon 2023 e poi ha mandato l’ennesima frecciatina a tutti coloro i quali lo hanno sicuramente giudicato e condannato per il suo gesto.”Mi piace pensare che il nuovo anno riesca a cancellare le incomprensioni, l’indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti”, ha così scritto l’artista che ben presto compirà 85 anni. “Lasciando posto ad una grande apertura di cuore e sincerità . Evviva la vita!”, con queste parole Memo ha concluso il suo intervento.

Le critiche sotto al post

Ovviamente tanti sono stati i commenti arrivati sotto al post su Instagram. Molti gli hanno augurato di poter tornare presto in tv, ma non sono di certo mancate le critiche per quanto accaduto in trasmissione da Serena Bortone. “Magari con l’anno nuovo impariamo un po’ di educazione, rispetto e a tenere le mani in tasca”, questo uno dei tanti commenti di critica nei confronti dell’artista.