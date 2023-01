Mattino 5, Francesco Vecchi fa una domanda all’ospite che scoppia a ridere, la reazione del conduttore

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda questa mattina i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un simpatico scambio di battute tra il conduttore Francesco Vecchi e l’uomo intervistato dalla sua inviata.

Mattino 5 è tornato in onda con una nuova puntata questa mattina, 3 gennaio 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento è stato affrontato un argomento molto importante ovvero quello legato al rincaro dei prezzi della benzina. I telespettatori però hanno avuto modo di assistere anche ad un simpatico scambio di battute tra il conduttore e l’uomo intervistato. Ma esattamente, cos’è successo?

Nuova puntata di Mattino 5 con Francesco Vecchi

A Mattino 5 sono tanti e diversi tra loro gli argomenti affrontati puntata dopo puntata. E ad esempio proprio nel corso dell’appuntamento di oggi il conduttore Francesco Vecchi ha colto l’occasione per affrontare un argomento molto importante ovvero quello legato ai nuovi rincari con i quali gli italiani si trovano a dover fare i conti fin dai primi giorni del nuovo anno. In particolar modo ad essere aumentato ancora una volta è il prezzo della benzina a causa della scadenza dello sconto sulle accise avvenuta lo scorso 31 dicembre. Se fino a quel momento gli italiani avevano potuto godere di uno sconto di circa 18 centesimi al litro ecco che adesso purtroppo non è più così. Proprio per parlare dell’argomento Mattino 5 ha scelto di intervistare un benzinaio.

La verità di un benzinaio sull’aumento dei prezzi della benzina

L’inviata di Mattino 5 ha posto al benzinaio una serie di domande con l’unico obiettivo di cercare di capire come la popolazione si sia comportata negli ultimi giorni, in vista dei nuovi aumenti. Ha quindi domandato all’uomo se il giorno 31 dicembre in molti si siano recati presso la sua stazione di servizio per fare il pieno. Domanda alla quale l’uomo ha risposto di si affermando che proprio dal momento in cui è stata diffusa la notizia ha potuto notare un maggiore movimento. Molte le persone che hanno scelto di fare il pieno prima del giorno 1 gennaio per poter risparmiare un po’ di soldi.

Scambio di battute tra il benzinaio e Francesco Vecchi

E’ stato a questo punto che ha avuto inizio un simpatico scambio di battute tra il conduttore di Mattino 5 Francesco Vecchi e l’intervistato dalla sua inviata. Vecchi infatti si è rivolto all’uomo chiedendogli “E se la prendono un po’ con lei gli automobilisti?”. Una domanda alla quale l’uomo ha risposto di si affermando inoltre che sono molti coloro che ancora oggi credono che ad aumentare il prezzo della benzina siano proprio i benzinai. Ma, ha voluto sottolineare “Noi non abbiamo la decisione sul prezzo. Noi mettiamo il prezzo che la compagnia o, in questo caso, lo Stato, ci dice di mettere“. Con il sorriso sulle labbra Vecchi ha quindi chiesto all’uomo quali sono di preciso le parole espresse dagli automobilisti. Una domanda che ha fatto molto sorridere il benzinaio che ha rivelato di ricevere spesso parole poco carine. Ma, ha poi concluso esprimendo il suo pensiero ed affermando che se il prezzo della benzina tende sempre di più ad aumentare è normale che la gente reagisca lamentandosi.