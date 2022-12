Mattino 5, Francesco Vecchi in grande imbarazzo: “Cosa abbiamo dovuto fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri il conduttore Francesco Vecchi dopo aver parlato della presenza dei cinghiali nella città di Roma si è trovato costretto a fornire delle spiegazioni ai telespettatori.

Nuovi momenti di forte imbarazzo sono stati quelli vissuti dal conduttore di Mattino 5 Francesco Vecchi in seguito alla condivisione di un servizio molto particolare sulla città di Roma. Quanto accaduto ha spiazzato il conduttore che si è trovato costretto a dover intervenire sulla questione fornendo ai telespettatori una particolare giustificazione. Ma esattamente, per quale motivo?

Il conduttore Francesco Vecchi in imbarazzo

Nella mattina di ieri, venerdì 23 dicembre 2022, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5 nel corso della quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuovi momenti di forte imbarazzo vissuti proprio dal conduttore. Ma esattamente, cos’è successo? Tutto ha avuto inizio dopo che il conduttore ha iniziato a parlare di una questione molto delicata che riguarda la città di Roma ovvero la questione relativa alla presenza di numerosi cinghiali in giro per la Capitale. Una presenza che giorno dopo giorno sembrerebbe rendere sempre più difficile la vita dei cittadini. E proprio sulla questione è intervenuto il conduttore mandando in onda un particolare RWM a causa del quale è apparso abbastanza imbarazzato.

Il servizio sui cinghiali a Roma

Francesco Vecchi, che attualmente conduce Mattino 5 da solo e senza Federica Panicucci, ha quindi mandato in onda un particolare RWM tramite il quale è stato possibile vedere i cinghiali in momenti di intimità. Ovviamente le immagini sono state censurate ma questo non è bastato a frenare l’imbarazzo del conduttore che una volta terminato l’RWM si è rivolto al suo pubblico affermando “Si sono corteggiati davanti a tutti in questo periodo natalizio, sempre a Roma…Abbiamo dovuto tagliare diciamo la seconda parte di questo contributo…”. Il conduttore ha poi proseguito il suo intervento sottolineando di essere stati costretti a tagliare e censurare certe immagini per poter mantenere l’eleganza che contraddistingue la loro trasmissione.

Forte dibattito nello studio di Mattino 5

La questione legata alla presenza di molti cinghiali a Roma ha dato vita ad un forte dibattito scoppiato all’interno dello studio di Mattino 5. Il conduttore ha infatti voluto sottolineare la pericolosità legata alla loro presenza affermando che questi animali rappresentano un pericolo per la città in generale e per coloro che vivono a Roma. Vecchi ha infatti mandato in onda un altro filmato tramite il quale ha mostrato i cinghiali camminare tranquillamente in giro per le strade della Capitale. Tutto ciò ha fatto nascere un vero e proprio dibattito in studio ,soprattutto su quanto affermato dal Governo che sembrerebbe aver dato ai cittadini il consenso di abbatterli liberamente. Una decisione considerata non giusta da una signora collegata in diretta con il programma che ha voluto sottolineare che potrebbero aver luogo degli incidenti durante la caccia. E ha quindi considerato pericoloso tutto questo.