Carolyn Smith al veleno contro Selvaggia Lucarelli “Non parla ne saluta”

Carolyn Smith replica al veleno alle parole della giornata Selvaggia Lucarelli e parla del suo comportamento all’interno del programma e fuori dagli studi.

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli non si sopportano proprio. Forse lo si era intuito già molto tempo fa, ma è stato proprio durante queste ultime settimane che la situazione pare sia degenerata. Le due giurate di Ballando con le stelle se ne sono dette di tutti i colori nel corso delle puntate e non solo. Adesso il clima è molto teso, anche se effettivamente ormai il programma è terminato e di conseguenza le due non dovranno più vedersi, almeno per un pò. Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno sono intervenuti diversi giurati, come Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith per replicare alle parole della giornalista. La presidentessa della giuria però, ha svelato anche alcuni aneddoti accusando la stessa Selvaggia Lucarelli, ma di cosa?

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, è ancora guerra tra le due

Carolyn Smith nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno ha parlato della giuria di Ballando con le stelle e lo ha fatto con la massima sincerità e schiettezza. La coreografa è tornata così ad accusare Selvaggia Lucarelli di essere distante da tutti gli altri ed anche astioso nei loro riguardi.“Io la saluto ma lei va dritto e non parla”. Queste le parole dichiarate dalla Smith, sostenendo quindi che Selvaggia non considera proprio i suoi colleghi.

La presidentessa della giuria replica al veleno alle dichiarazioni della Lucarelli

Poi Carolyn ha raccontato ancora un altro aneddoto, ovvero di quando ha fatto notare alla giornalista dia avere la sedia rotta e la Smith l’avrebbe praticamente ignorata. Poi la coreografa si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe sulla frase pronunciate su Lorenzo Biagiarelli “Non avere anima”, aggiungendo “Quando ho detto non c’è l’anima era un modo mio di esprimermi, non c’era un’interpretazione extra”.

Selvaggia smentita da tutti i suoi colleghi

Insomma, una replica al veleno quella della Smith dopo le parole della Lucarelli che aveva parlato di questa edizione di Ballando, definendola catastrofica. La stessa Selvaggia aveva detto di essersi sentita isolata all’interno del programma dai suoi colleghi, cosa che hanno smentito tutti, anche Zazzaroni e Mariotto.