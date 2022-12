Oggi è un altro giorno, Serena Bortone al veleno contro l’ospite: “Bisogna essere meno narcisi”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri la conduttrice Serena Bortone si è resa protagonista di un particolare scambio di battute con un artigiano di San Gregorio Armeno.

Serena Bortone oltre ad essere una conduttrice televisiva molto apprezzata è una donna che non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero. E l’ha fatto anche nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda proprio ieri, 23 dicembre 2022. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Serena Bortone contro un artigiano di San Gregorio Armeno

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda ieri, e proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice Serena Bortone ha parlato di un argomento molto legato al Natale ovvero dei presepi. Per l’occasione l’inviato della trasmissione si è recato a San Gregorio Armeno dove ha intervistato un artigiano che non solo costruisce presepi ma li vende anche. Ad un certo punto l’uomo ha colto l’occasione per parlare di quelle che sono le usanze del momento ovvero chiedere la realizzazione di statuette personalizzate. E quindi statuette che raffigurino o se stessi oppure una persona alla quale si vuole bene. Tutto ciò ha però spiazzato la conduttrice che ha subito risposto alle sue parole in modo abbastanza duro.

Le parole espresse dall’uomo

L’artigiano di San Gregorio Armeno ha rivelato che sono sempre di più le persone che si rivolgono al suo laboratorio per la realizzazione di statuette personalizzate, sottolineando che questa può essere considerata un’ottima idea regalo. E ha poi proseguito spiegando cosa serve per la realizzazione. Ad interrompere in modo abbastanza brusco l’uomo è stata però la conduttrice che non ha avuto alcun timore di esprimere il suo pensiero e di rivelare di non essere d’accordo con le sue parole.

La dura replica della conduttrice

“Mi sentite, pronto? Vi dico, anche un po’ meno narcisismo, la statuina di voi stessi nel presepe anche no“, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice alle quali l’artigiano ha provato a replicare affermando che per una persona cara questo è da considerare sicuramente un bel gesto. Ma la Bortone ancora una volta è intervenuta affermando che il tutto rappresenta un business, e ha poi concluso “Un po’ mitomane, no?”. Dopo tutto ciò la conduttrice ha poco alla volta interrotto il collegamento con l’inviato e il suo ospite. La Bortone di recente si è anche espressa sul caso Remigi, allontanato dalla Rai dopo essere stato accusato di aver palpeggiato il sedere di Jessica Morlacchi. A tal proposito nel corso di un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini la Bortone ha rivelato di aver provato un grande dispiacere per quanto successo ma di essere d’accordo con la decisione presa dalla Rai.