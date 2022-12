Oggi è un altro giorno, Serena Bortone a Valerio Scanu volano stracci, lei: “Hai un maglione ridicolo” e lui “Ti sei pettinata con i petardi”

0 SHARES Condividi Tweet

Battibecco divertente e simpatico tra Serena Bortone e Valerio Scanu a Oggi è un altro giorno. Ma cosa è accaduto?

Nella corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno è andato in scena un vero e proprio botta e risposta tra Serena Bortone e Valerio Scanu. La conduttrice, infatti, ad un certo punto, rivolgendosi al cantante gli avrebbe fatto ben capire di non apprezzare il maglione. Valerio però avrebbe risposto a tono. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri.

Oggi è un altro giorno, battibecco simpatico e divertente tra Serena Bortone e Valerio Scanu

A Oggi è un alto giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda tutti i giorni su Rai 1, nella giornata di ieri giovedì 22 dicembre è andato in scena un siparietto davvero molto simpatico e divertente. Battibecco tra Valerio Scanu e la conduttrice, per via di un magliore indossato dal cantante che non sembra sia molto piaciuto alla Bortone.

La conduttrice critica il maglione di Scanu

Nel corso della puntata di ieri del programma Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone che ha un alto livello di confidenza con Valerio Scanu, si sarebbe avvicinata a lui facendo delle battute su un maglione da lui indossato. La conduttrice avrebbe utilizzato però delle parole piuttosto dure, definendo il maglione addirittura “ridicolo”. Valerio a quel punto avrebbe replicato, facendo un commento a sua volta poco carino sui suoi capelli.La puntata a pochi giorni dal Natale non poteva non essere natalizio e così Valerio Scanu per l’occasione ha voluto indossare un maglione con stampato su Paperino impegnato ad addobbare l’albero di Natale. “C‘è pure Valerio che sta qui con tanto di maglione un po’ ridicolo, ma adatto al Natale. Con Paperino, quindi adatto pure ai bimbi”, avrebbe detto la conduttrice a Valerio Scanu che è rimasto particolarmente colpito dalle parole della Bortone.

Scanu risponde alla battuta della Bortone e lo fa con lo stesso tono

Ad ogni modo, pochi secondi dopo lo stesso Valerio avrebbe replicato dicendo: “Ti sei pettinata con un petardo e dici a me che sono ridicolo? Cioè…l’hanno pettinata coi mortaretti neanche fossimo al 31 di dicembre”. A quel punto la conduttrice non ha potuto far altro che sorridere. “Bravissimi bimbi e bravissimo Valerio, perché hai sempre una gran voce tesoro mio”.