Ballando, Carolyn Smith lascia tutti a bocca aperta: “Credo sia sotto gli occhi di tutti”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith si è espressa su una nota concorrente del programma Ballando con le stelle. “E’ stata un ciclone”.

Questa sera andrà in onda la finale di Ballando con le stelle e nell’attesa a prendere la parola è stata Carolyn Smith, la presidentessa della giuria del programma di Milly Carlucci. La coreografa e ballerina ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Intimità, raccontando quella che è stata questa edizione del programma Ballando con le stelle che ormai volge al termine. Cosa ha riferito la stessa?

Ballando con le stelle, Carolyn Smith racconta la sua esperienza all’interno del programma

Ballando con le stelle, Carolyn Smith parla della sua esperienza all’interno del programma

A Ballando con le stelle, Carolyn Smith ovvero la presidentessa della giuria del programma di Rai 1 ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità raccontando come è stata questa edizione del programma che si concluderà questa sera. La coreografa nello specifico ha commentato il percorso di diversi concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci e nello specifico si è concentrata su Iva Zanicchi.

La presidentessa della giuria parla di Iva Zanicchi

“E’ stata un ciclone, ha riempito il palco con la sua simpatia dimostrando comunque di saper fare delle cose inaspettate. Questa è una delle edizioni più difficili su cui fare un pronostico”. Queste le parole dichiarate dalla Smith nel corso dell’intervista rilasciata dalla stessa Smith nel corso dell’intervista. Ad ogni modo, la presidentessa della giuria poi ha voluto dire la sua su Gabriel Garko, l’attore che di certo è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del programma.

La coreografa si sbilancia sul suo concorrente preferito

“Non voglio far torto a nessuno, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti il talento incredibile di Gabriel Garko, non ha mollato un attimo nonostante il grave infortunio”. Queste le parole dichiarate dalla Smith che si è quindi sbilanciata tantissimo facendo capire dove pende il suo interesse. Nel corso della sua intervista, poi, Carolyn Smith ha ammesso che purtroppo questa è stata un’edizione piuttosto particolare, ricca di difficoltà. “Purtroppo è andata così e non mi è piaciuto affatto. E’ sabato sera, la gente vuole rilassarsi sul divano davanti alla tv, dopo una settimana di lavoro e liberare la testa”.