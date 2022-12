Antonella Elia diretta su Paola Perego e Simona Ventura: “Lavorare in tv con altre donne è complicato”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Elia, ecco la confessione sul rapporto con Paola Perego e Simona Ventura visto la sua partecipazione a Citofonare Rai 2.

Antonella Elia è una delle showgirl più amate ma anche più discusse di sempre. In questi ultimi anni è stata una delle protagoniste principali del gossip italiano. La showgirl ha preso parte al Grande fratello vip e poi ancora a Temptation Island vip insieme al fidanzato Pietro Delle Piane e proprio per via di questa storia molto tormentata è stata sotto i riflettori. Quest’anno la showgirl è entrata nel cast del noto programma della domenica mattina, quello condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Ma che ruolo ha avuto nel programma? In questi giorni Antonella ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Nuovo parlando anche di questa nuova avventura.

Antonella Elia parla della sua esperienza a Citofonare Rai 2

Antonella Elia è una delle showgirl più amate di tutti i tempi. La showgirl da quest’anno fa parte del cast di Citofonare Rai 2, il programma di Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Nel corso di un’intervista rilasciata dalla stessa al magazine Nuovo, ha parlato sia della sua vita privata che della sua carriera. nello specifico, la Elia ha parlato del suo rapporto con l’attore Pietro Delle Piane, con il quale sta insieme da diversi anni e con il quale ha progettato la sua vita futura.

La showgirl parla del rapporto con Paola Perego e Simona Ventura

Poi, ad un certo punto, il giornalista le avrebbe chiesto come è il rapporto con le due conduttrici di Citofonare Rai 2. Con la sua solita sincerità e schiettezza, che la contraddistingue da sempre, Antonella ha confermato che per lei lavorare in tv con le donne non è stato così tanto semplice. Ad ogni modo, ha voluto aggiungere che con loro le cose vanno molto bene.“Lavorare in tv con altre donne in genere è un percorso complicato; però io ho trovato in Simona e Paola due compagne fantastiche…”. Queste le parole della Elia che ha parlato di lavoro di squadra con il cast di Citofonare Rai 2.

La sua carriera

Di certo la sua è una carriera ricca di grandi successi, e Antonella ha avuto modo di lavorare con diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Corrado, Raimondo Vianello e MIke Bongiorno. “Oggi il mio sogno è quello di affiancarlo…”, ha aggiunto la Elia parlando di Fiorello.