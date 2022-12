Ballando, Rosanna Banfi senza parole: “Questa cosa non mi era mai successa”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Banfi in attesa della finale di Ballando con le stelle ha parlato della sua partecipazione al programma e di tanto altro.

Manca davvero poco alla finale di Ballando con le stelle, che andrà in onda questa sera venerdì 23 dicembre 2022. Sono sei le coppie in gara e tra queste quella formata da Rosanna Banfi e da Simone Casula, nonostante non sia una tra le favorite e una tra le papabili vincitrici. L’attrice però, nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a Oggi, ha fatto sapere di essere abbastanza soddisfatta. Poi, la Banfi avrebbe anche svelato un episodio che si è verificato proprio grazie alla partecipazione al programma di Milly Carlucci. Ma di cosa si tratta?

Ballando con le stelle, in attesa della finale parla Rosanna Banfi

Questa sera andrà in onda la nuova puntata di Ballando con le stelle, la finale. Diverse coppie, sei nello specifico si esibiranno e tra queste c’è quella formata da Rosanna Banfi e Simone Casula. L’attrice ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante al settimanale Oggi parlando di certo della sua esperienza all’interno del programma. L’attrice ha fatto sapere quanto per lei non sia stato facile entrare a far parte di questo mondo senza essere vista come la figlia del grande Lino Banfi.

L’attrice parla del suo papà e della sua esperienza all’interno del programma di Milly

“L’altra settimana eravamo a Milano e lui ha voluto fare una passeggiata. Alcune signore hanno cominciato a gridare: ‘Rosanna, noi votiamo per lei’. Poi, in seconda battuta: ‘Ah, ma c’è pure Lino’. Questo non era mai successo”. Queste le parole dichiarate dall’attrice, la quale ha poi parlato anche della sua esperienza all’interno del programma Ballando con le stelle. “Ho iniziato dicendo: ‘Speriamo di arrivare alla terza puntata…’, non fosse altro per evitare le prese in giro dei figli. E invece mi sono ritrovata in finale”.

Rosanna e le bellissime parole per il suo compagno di ballo

Inevitabilmente, la Banfi non ha potuto non esprimere delle bellissime parole per il suo compagno di ballo.“È stato bravissimo con me. Mi ha spronata: ‘Proviamo questo, anche se non credo ci riuscirai’. Allora accettavo la sfida e portavo a casa il risultato. I miei figli si lamentano che sono tirchia di carezze, invece Simone me le ha fatte riscoprire”.