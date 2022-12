Ballando, Rosanna Banfi gelata dalla giuria: “Orribile”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle alcuni dei giurati hanno espresso delle parole abbastanza dure nei confronti della coppia di ballerini formata da Rosanna Banfi e Simone Casula.

Nuove polemiche e discussioni hanno caratterizzato la semifinale di Ballando con le stelle trasmessa nella serata di sabato 17 dicembre 2022. Tra le coppie di ballerini finite sotto accusa vi troviamo quella composta da Rosanna Banfi e Simone Casula a proposito dei quali alcuni giurati si sono espressi in modo abbastanza critico. Ma esattamente per quale motivo?

Rosanna Banfi e Simone Casula al centro di pesanti critiche

Parole piuttosto dure sono state quelle espresse da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nei confronti della coppia di ballerini formata da Rosanna Banfi e Simone Casula. L’esibizione che li ha visti protagonisti nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle non sembrerebbe essere particolarmente piaciuta ai giurati sopracitati che senza alcun timore hanno espresso il proprio parere utilizzando delle parole piuttosto pesanti. La prima ad intervenire è stata proprio Selvaggia Lucarelli che oltre ad aver sottolineato di non aver gradito l’esibizione ha poi proseguito affermando che la Banfi è apparsa meno agile e meno sciolta. Parole queste alle quali l’attrice ha subito replicato affermando di aver fatto diverse capriole e di aver saltato tanto da avere sul corpo diversi lividi. È stato a questo punto che la Lucarelli ha replicato affermando che è vero che la Banfi è solita fare di tutto ma mentre alcune cose le riescono bene altre invece no. “In questa si vedeva che faticavi un po’ di più”, ha poi concluso.

Il duro commento di Guillermo Mariotto

Ma se Selvaggia Lucarelli nell’esprimere il suo pensiero è stata piuttosto delicata ecco che lo stesso non si può dire di Guillermo Mariotto che invece ha espresso delle parole abbastanza dure. Nello specifico il giurato ha affermato “Ragazzi, era orribile. Selvaggia è stata pure carina, ed è tutto dire, ma è stato proprio terribile”. Parole queste che non hanno trovato d’accordo un altro dei giurati ovvero Ivan Zazzaroni che invece ha giudicato la loro esibizione perfetta.

Il verdetto finale

Ma alla fine qual è stato il verdetto per la discussa coppia di ballerini? Rosanna Banfi e Simone Casula hanno ottenuto un risultato discreto. L’unico a dare loro una brutta insufficienza è stato Guillermo Mariotto che ha mostrato una paletta contenente il numero 5. Nonostante ciò i ballerini sono riusciti a totalizzare 37 punti, peccato però che nel corso della puntata precedente avevano ricevuto 20 punti di ‘Malus’ sottratti quindi dal totale ottenuto nella puntata di ieri.