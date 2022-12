Ballando, Selvaggia Lucarelli al veleno: “Non funziona così”, Milly Carlucci la mette a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle andata in onda nella serata di ieri la giurata Selvaggia Lucarelli ha rivolto delle nuove accuse ad Iva Zanicchi e al programma.

È andata in onda nella serata di ieri la semifinale di Ballando con le Stelle ovvero il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo scontro tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Iva Zanicchi. Ad un certo punto a prendere la parola è stata anche la conduttrice che ha provato a difendere sia l’artista ma anche il suo programma. Ma vediamo nello specifico che cosa è successo.

Nuove polemiche tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Quello tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi è uno scontro continuo che ha avuto inizio ormai diverse settimane fa e che sembra destinato a non terminare. Infatti anche nel corso della semifinale di Ballando con le stelle trasmessa su Rai 1 nella serata di ieri, sabato 17 dicembre 2022, la nota giurata non ha potuto fare a meno di esprimere il suo pensiero. Nello specifico Selvaggia Lucarelli ha contestato il fatto che la coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron abbia portato in scena ancora una volta un valzer.

Le parole della giurata

“Qui si portano balli diversi. Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione. Non si porta lo stesso ballo in più puntate”, sono state queste nello specifico le parole espresse da Selvaggia Lucarelli dopo aver visto ancora una volta la coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron esibirsi in un valzer. La nota giurata e famosa giornalista ha voluto precisare che solitamente ai concorrenti non è permesso portare lo stesso ballo in scena più volte e non ha avuto il timore di affermare che per la Zanicchi certe regole a quanto pare non valgono.

La risposta di Milly Carlucci alle accuse di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli nel polemizzare sulla questione ha quindi rivolto anche delle accuse al programma che sembrerebbe permettere alla Zanicchi alcune cose che invece non sarebbero permesse ad altri concorrenti. A questo punto sulla questione è intervenuta proprio la conduttrice che ha provato a difendere la concorrente affermando di essere stata proprio la produzione del programma a fare questa scelta. Parole alle quali la Lucarelli ha replicato affermando che le regole dovrebbero essere uguali per tutti perchè, ha aggiunto, se per uno dei concorrenti uno specifico ballo è quello in cui riesce meglio allora è normale che scelga di portarlo sempre in scena. “Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli?” , ha dichiarato la Lucarelli che ha poi concluso “Non funziona così”.