GF Vip, Attilio Romita fuori di sè: “Chiamo i carabinieri”

Attilio Romita nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ha ricevuto una lettera da parte dell’avvocato della compagna Mimma. Una lettera contenente parole molto dure che hanno spiazzato il noto giornalista.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di ieri, sabato 17 dicembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento uno dei grandi protagonisti è stato il giornalista Attilio Romita al quale il conduttore Alfonso Signorini ha letto una lettera a lui indirizzata e scritta dall’avvocato della sua compagna ovvero Mimma Fusco. Ma esattamente che cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Attilio Romita grande protagonista dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip

Quella di ieri non è stata una puntata per nulla facile per l’ex volto del Tg1 ovvero Attilio Romita. Il noto giornalista dopo le parole espresse alcuni giorni fa nei confronti della coinquilina Sarah Altobello e dopo essere stato sotto accusa per diversi giorni ha dovuto fare i conti con una lettera ricevuta dal legale della sua compagna. Una lettera molto dura con la quale la donna ha chiesto di essere lasciata fuori dal reality e tramite la quale ha voluto invitare il compagno a non ritornare nella loro casa quando uscirà dal GF Vip.

La dura lettera della compagna Mimma

Alfonso Signorini ha informato Attilio del contenuto della lettera affermando che la compagna non si è sentita rispettata né come donna e appunto nemmeno come compagna. Inoltre ha continuato il conduttore “Mimma ti invita, quando uscirai dal GF, a soprassedere nella maniera più assoluta a ritornare nella vostra casa.” Parole molto dure che hanno colpito Romita apparso abbastanza stupito e un po’ arrabbiato.

La reazione del noto giornalista

Ma, come ha reagito nello specifico il noto giornalista e gieffino alla lettera della compagna Mimma? Attilio Romita è apparso abbastanza spaesato soprattutto perché, ha voluto precisare, quella in cui vivono è una casa che ha comprato lui qualche mese fa. Ha poi aggiunto che dato che la lettera è arrivata da parte di un avvocato probabilmente anche lui dovrà incaricare il suo legale. Signorini a questo punto ha voluto sottolineare, parlando con Attilio, che Mimma vuole con lui un confronto lontano dalle telecamere. Parole alle quali il concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto affermando che questo confronto è assolutamente necessario e fuori dubbio, ma ciò che non capisce o che meglio non riesce ad accettare è il fatto che non possa farlo all’interno di casa sua. E ha poi concluso “A casa mia ci torno con i carabinieri a prendermi i miei effetti, stento a crederci.”