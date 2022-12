GfV, Attilio Romita massacrato, interviene Sonia Bruganelli contro Sarah e in studio scoppia il caos

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romita fa infuriare la sua compagna con il comportamento in casa e il legame con Sarah Altobelli. Sonia attacca Sarah, è caos in studio.

Attilio Romita ha fatto proprio arrabbiare la sua compagna che in questi giorni ha scritto dei tweet al veleno contro il gieffino. Il giornalista in queste settimane ha legato particolarmente con Sarah Altobello ed il loro legame ha fatto pensare che tra i due ci fosse del tenero. Alcuni loro comportamenti e atteggiamenti hanno dato molto fastidio alla compagna di Attilio e Alfonso Signorini, nel corso della puntata di ieri, ha voluto mettere al corrente il gieffino della situazione. Ma cosa è accaduto?

Attilio Romita e Sarah Altobello, il loro legame fa infuriare la compagna

Attilio Romita e Sarah Altobello in queste settimane hanno legato particolarmente. Nel corso della puntata del Gf vip di ieri sera, la showgirl Sarah ha confessato di essere da sempre molto attratta da Attilio. “E’ un uomo che mi attrae, ci gioco anche tanto, se fosse stato single ci avrei provato”. Queste le parole della Altobello. A quel punto, Alfonso parlando con Attilio gli avrebbe detto che è palese a tutti il fatto che lui si stia sforzando a “tenere i piedi per terra, immagino che non sia facile”.

La confessione del giornalista

Il giornalista ha confessato che Sarah sicuramente in queste settimane gli ha dato delle attenzioni particolari, ma che non ha mai avuto intenzione di andare oltre e tradire la sua compagna, Mimma Fusco. Poi il giornalista si è scusato con quest’ultima ed è apparso obiettivamente molto dispiaciuto.

Sonia Bruganelli bacchetta la showgirl

Ad un certo punto, l’opinionista Sonia Bruganelli ha attaccato Sarah e lo ha fatto anche in modo piuttosto duro dicendo che di certo Attilio non ci ha fatto una bella figura “ma anche lei l’ha fatta pessima”. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe detto “Sembri quasi contenta di aver creato questo”. Dopo le parole di Sonia, Sarah è andata su tutte le furie “Con lui ho un atteggiamento soprattutto ironico e scherzoso, non te lo permetto di dire, non ho messo il dito tra moglie e marito”. Alfonso Signorini poi, per chiudere l’argomento avrebbe bacchettato il giornalista dicendo che di certo la responsabilità è di tutti e due e che se hanno sbagliato, lo hanno fatto entrambi.