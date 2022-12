Ballando, Alessandro Cecchi Paone durissimo: “E’ solo un talk show trash”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, un vip difende Selvaggia Lucarelli lanciando una frecciatina al programma “C’è trash”.

Selvaggia Lucarelli da diversi mesi ormai è al centro delle polemiche per via di alcune dinamiche che si sono venute a creare a Ballando con le stelle. In tanti sembra che abbiano accusato la giornalista e giurata del programma di Milly Carlucci, ma dall’altra parte qualcuno ha voluto anche difenderla. Alessandro Cecchi Paone sulla rubrica su Nuovo tv, ha parlato del programma di Rai 1, difendendo la giurata. Ma cosa ha riferito il giornalista?

Selvaggia Lucarelli al centro delle polemiche, c’è però chi la difende

Selvaggia Lucarelli è stata al centro di diverse polemiche in questi mesi. In molti sembra che l’abbiano accusata in diverse occasioni, ma d’altra parte qualcuno ha voluto anche difenderla. Uno tra tutti Alessandro Cecchi Paone, il quale sulla rubrica Nuovo tv ha parlato del programma di Rai 1 difendendo la giurata che è stata al centro di diverse polemiche in questa edizione. Una telespettatrice ha pensato di scrivere alla sua rubrica attaccando la giornalista, sostenendo quanto sia troppa moralista e troppo severa nei confronti di Iva Zanicchi.

Alessandro Cecchi Paone difende Selvaggia Lucarelli

Alessandro Cecchi Paone, non sembra sia stato d’accordo con lei, tanto da intervenire in difesa di Selvaggia.“Perché se la prende solo con lei? Più volte abbiamo detto che Ballando non è più una gara di ballo che coinvolge personaggi famosi ma un talk show volutamente trash“. Se da una parte Cecchi Paone ha difeso Selvaggia, dall’altro ha voluto dire la sua sul programma di Milly Carlucci, sottolineando come negli anni si sia trasformato in un talk show trash.

Poi il conduttore fa una stoccata al programma Ballando con le stelle

“I personaggi vengono selezionati con la scelta logica con cui si scelgono i concorrenti dei reality. Per fare rumore”, ha aggiunto il giornalista e conduttore. Intanto, Selvaggia Lucarelli è finita ancora una volta al centro delle polemiche questa volta dopo gli attacchi di Ivan Zazzaroni. Il giurato di Ballando con le stelle ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno nei confronti di Selvaggia, definendola velenosa, inacidita e pungente.