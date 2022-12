Gf vip, entra Riccardo Fogli che gela Signorini: “E’ accaduto anni fa”

0 SHARES Condividi Tweet

Riccardo Fogli entra al Gf vip, Signorini si collega in diretta con lui e il cantante appare parecchio felice di questa nuova avventura.

Novità al Grande fratello vip. Nel corso della puntata andata in onda ieri sabato 10 dicembre è stato annunciato l’ingresso in casa di due nuovi vip, ovvero Riccardo Fogli e Milena Miconi. I due entreranno in casa domani, lunedì 12 dicembre. L’annuncio è arrivato per mano di Alfonso Signorini, il conduttore del reality che ha così lasciato tutti spiazzati, perchè i due nomi sono arrivati un pò a sorpresa. I due nuovi vipponi si sono collegati con lo studio.

Grande fratello vip, nuovi ingressi in casa Milena Miconi e Riccardo Fogli

Nella puntata del Grande fratello vip che andrà in onda domani, lunedì 12 dicembre, in casa faranno il loro ingresso due nuovi vipponi, ovvero Milena Miconi e Riccardo Fogli. Alfonso Signorini, collegandosi con i due che si trovano al momento in hotel per la consueta quarantena, ha annunciato i nomi dei prossimi concorrenti che entreranno in casa proprio domani.”Voglio fare festa insieme a due nuovi vipponi che entreranno in casa il prossimo lunedì 12 dicembre, sono Riccardo Fogli e Milena Miconi”. Queste le parole di Alfonso Signorini.

Le parole a sorpresa di Riccardo

Immediatamente è intervenuto Riccardo Fogli, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno un pò stupito.”Sono contento che mi hai definito nuovo. Nuovo, insomma…erano anni che nessuno mi diceva così. Grazie“, queste le parole del cantante facendo ben intendere di aver tanto apprezzato le parole del conduttore. Dopo Fogli, anche Milena Miconi è intervenuta dicendo “Io mi sono preoccupata Alfonso, pensavo di stare in quarantena fino ad aprile, mi è preso un colpo“. Alfonso ha subito rassicurato la Miconi annunciando l’ingresso nel corso della puntata di lunedì 12 dicembre.

Novità in casa, nuove dinamiche?

Novità, dunque, in vista del Natale. I due nuovi vipponi riusciranno a creare delle nuove dinamiche all’interno della casa? Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni, dopo che Riccardo Fogli e Milena Miconi entreranno in casa, nell’attesa di accogliere anche Ginevra Lamborghini che entrerà in casa come ospite, per circa una settimana.