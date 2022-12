Domenica In, “Noi mandiamo anche le cose di canale 5”, Mara Venier senza freni: “Io sono oltre”

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti nel salotto di Domenica in parla di Michelle Hunziker definendola il suo “grande amore”.

Eros Ramazzotti nella giornata di ieri è stata ospite nel salotto di Mara Venier e sembra che le dichiarazioni da lui rilasciate siano state tanto apprezzate, soprattutto dalla sua ex Michelle Hunziker. Il cantante ha parlato tanto della sua carriera, essendo stato da poco in tour in America, dove ha ottenuto un grandissimo successo. Ebbene, il cantante sembra sia anche tornato a parlare della sua vita privata ovvero delle due donne più importanti della sua vita, anche se le vere parole d’amore le ha espresse per Michelle Hunziker. Ma cosa ha riferito?

Eros Ramazzotti ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in

Eros Ramazzotti nello studio di Mara Venier è tornato a parlare della sua vita privata. Nello specifico, nel corso dell’intervista con Mara Venier, Eros è tornato a parlare di Michelle Hunziker, dicendo che quest’ultima è stata il suo grande amore. In studio, il grande artista ha cantato la canzone Più bella cosa, dedicata proprio alla sua ex moglie ed ha anche svelato un retroscena. Pare che Eros avesse scritto questo brano, diventato un grande successo, ancora prima di conoscere Michelle, pensando in generale e non ad una persona specifica.

Il cantante parla di Michelle definendola “Il mio grande amore”

Poi, dopo aver conosciuto la Hunziker, Eros ha pensato che fosse proprio lei la persona giusta, alla quale dedicarla.“L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei“. Mara ha poi mandato in onda un filmato di Eros e Michelle. Nel farlo Eros avrebbe lanciato una frecciatina alla rete antagonista dicendo “Perchè noi passiamo le cose anche di Canale 5“. “Io si, perchè sono oltre”, ha aggiunto la Venier.

Eros a breve nonno, il cantante parla di Aurora

Eros ha confermato ancora una volta di essere in buoni rapporti con Michelle praticamente da sempre, ma nell’ultimo periodo ancora di più. Presto Eros diventerà nonno per la prima volta, visto che la figlia Aurora è in attesa di un maschietto che nascerà il prossimo mese di gennaio e si è detto particolarmente felice e al settimo cielo.“Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano è un amore bello, profondo è un esempio. Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo“.