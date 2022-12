Attilio Romita, la compagna Mimma una furia contro Signorini, lui replica in diretta tv

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romita sta vivendo un momento molto delicato con la sua compagna. Mimma Fusco accusa Signorini, il conduttore replica in diretta tv e il giornalista non può che chiedere scusa.

Nella serata di sabato è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e diversi sono stati i colpi di scena. Uno dei protagonisti principali della puntata è stato Attilio Romita il giornalista che si sta trovando a vivere una situazione davvero surreale con la sua compagna Mimma Fusco. Quest’ultima ha fatto recapitare a Romita una lettera da parte del suo legale, dove pare che la stessa abbia utilizzato dei toni abbastanza duri. Ecco però che, mentre era in corso la puntata del Gf vip, sui social Mimma che in genere è abbastanza attiva, si è lasciata andare ad uno sfogo nei confronti del conduttore e degli autori del reality. Ma cosa ha scritto?

Grande fratello vip, Attilio Romita protagonista della puntata di sabato

Nella puntata di sabato 17 dicembre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che diversi siano stati i colpi di scena e gli argomenti affrontati. Ad ogni modo, uno dei protagonisti assoluti è stato Attilio Romita che sta vivendo una particolare situazione con la sua compagna. Alfonso Signorini in diretta ha fatto sapere al giornalista che Mimma aveva fatto recapitare per lui una lettera scritta dal suo legale. Il conduttore avrebbe informato Romita del fatto che Mimma non si sia sentita rispettata da lui e che non lo avrebbe più accettato in casa, una volta che Attilio fosse uscito dal reality. Il giornalista è rimasto piuttosto sconvolto, anche perchè quella casa di cui si parla è proprio di sua proprietà, acquistata solo da pochi mesi.

Mimma Fusco manda una lettera a Romita, Alfonso la riassume e lei sbotta in diretta su Twitter

La lettera non è stata letta in puntata, ma Alfonso avrebbe comunicato alcuni passaggi importanti al concorrente che è rimasto letteralmente senza parole. Ad ogni modo, proprio durante la puntata, Mimma è stata particolarmente attiva sui social, ovvero su Twitter, dove ha avuto da ridire nei confronti di Alfonso Signorini e della produzione in generale. La compagna di Attilio ha chiaritocosì alcuni punti che, stando alle sue parole, sarebbero state stravolte dal conduttore.“Avevo chiesto il diritto all’oblio e il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno nel quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita. Non volevo più che il mio nome comparisse in questo vicenda e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con Attilio che amo profondamente. L’interpretazione che ne hanno voluto dare gli autori del Grande Fratello Vip per avere materiale di riempimento del programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata“. Questo il post scritto da Mimma durante la puntata.

La Fusco se la prende con Signorini e con gli autori, Romita chiede scusa

Alfonso ha così richiamato in confessionale Attilio per leggere il post ed anche la lettera del legale, per testimoniare che nessuno avesse artefatto nulla. “La mia assistita la invita a soprassedere nella maniera più assoluta da un suo rientro nella casa comune appena ritornato a rivestire il ruolo ordinario di uomo e professionista. La signora Mimma intende evitare una ripresa di convivenza che su presupposti che lei avverte come disastrosi non potrebbe che peggiorare la situazione di crisi intervenuta. Ogni confronto e ogni discorso vanno affrontati nei modi corretti, quando il legittimo risentimento avrà lasciato spazio alla ragionata riflessione e a decisioni maturate senza affanni”. Questo il contenuto integrale della famosa missiva arrivata al Gf vip per Attilio. Alfonso avrebbe così chiesto al concorrente se in qualche modo lui pensasse che gli autori hanno voluto stravolgere le cose. Il giornalista non ha potuto che prenderne atto e dire “Ti chiedo scusa io a nome di Mimma. Mi dispiace se se l’è presa con te. Capisco che c’è un momento di confusione e tu non c’entri nulla”.