Ballando, Selvaggia Lucarelli ignora Luisella Costamagna e parla solo con il ballerino Pasquale, grande imbarazzo in studio

Ballando con le stelle, Luisella Costamagna ignorata da Selvaggia Lucarelli che fa solo i complimenti a Pasquale La Rocca.

Nella serata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Ballando con le stelle e tanti sono stati i momenti importanti. Selvaggia Lucarelli è apparsa un fiume in piena nei confronti della giuria e di tutti i protagonisti di questa edizione del programma di Rai 1. Ieri sera c’è stato il ripescaggio di alcune coppie che hanno preso parte al programma.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ignora completamente Luisella Costamagna

Una delle coppie eliminate nelle settimane precedenti è entrata in gara con il ripescaggio. Tra queste pare ci fosse anche quella formata da Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna. In realtà, chi ha seguito bene il programma sa che i due non sono stati eliminati ma i due si sono dovuti ritirati volontariamente perchè la Costamagna si è infortunata gravemente. Ad ogni modo, dopo la loro esibizione sono stati i giurati che hanno speso delle belle parole per la coppia e soprattutto per lei, tranne Selvaggia Lucarelli che pare l’abbia proprio ignorata.

Gli elogi della giuria per Luisella

La giurata infatti, avrebbe fatto i suo complimenti soltanto al ballerino.“Molto bello e devo fare i complimenti a Pasquale ed ho capito perché vinci tutte le competizioni nelle altre edizioni se fai queste coreografie”, queste le parole di Selvaggia. D’altro parere anche la stessa Smith che ha commentato l’esibizione dei due con un “Eccellente” e poi avrebbe anche aggiunto dicendo che Luisella è pronta per gareggiare anche nelle competizioni internazionali.

Selvaggia e Luisella si ignorano a vicenda

“Quando si ballo non c’è bisogno ne di chiacchiere ne di polemiche”, avrebbero detto gli altri giurati.Selvaggia Lucarelli avrebbe invece del tutto ignorato la concorrente che qualche settimana fa è rimasta infortunata al ginocchio. Era stata proprio la Lucarelli ad inviare Luisella a ritirarsi ma lei avrebbe preferito andare avanti. Ovviamente non sono mancate le liti e le discussioni, non solo in studio ma anche a distanza e la Costamagna anche nello studio di Serena Bortone le ha lanciato una frecciatina. Ieri sera però, entrambe si sono ignorate a vicenda.