Raoul Bova sui social festeggia la laurea del figlio, i commenti umiliano l’attore

0 SHARES Condividi Tweet

Raoul Bova festeggia sui social la laurea del figlio Alessandro Leon. Molti i commenti cattivi dei follower. Molti si chiedono se sia davvero suo figlio.

Raoul Bova è uno degli attori più amati di tutti i tempi e di certo è anche uno dei più seguiti sui social. Nelle scorse ore il noto attore ha festeggiato la laurea del figlio e tra i tantissimi messaggi di congratulazioni arrivati a Raoul, ci sono stati alcuni commenti poco carini. Molti hanno fatto notare all’attore che il figlio non gli somiglia per niente e qualcuno gli avrebbe addirittura chiesto se fosse davvero suo figlio. Ma come ha reagito Bova?

Raoul Bova festeggia la laurea del figlio

Il noto attore Raoul Bova nelle scorse ore ha festeggiato la laurea del figlio, Alessandro Leon, nato dalla relazione con Chiara Giordano. A pochi giorni dal Santo Natale, il figlio del noto attore ha conseguito questo traguardo davvero molto importante ed è stato per tutta la famiglia un grande onore. L’attore con orgoglio ha così postato la foto del figlio scrivendo “Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te”. Queste le parole di Raoul.

Anche Chiara Giordano festeggia sui social

Non soltanto il papà, ma anche la mamma, Chiara Giordano ha voluto commentare questo traguardo sui social, dedicandogli un post su Instagram dove si legge “Il mio regalo di Natale più bello”. Tutti insieme hanno festeggiato presso un ristorante milanese, quello del famoso chef Filippo La Mantia, un pranzo alla presenza di parenti e amici.«Il mio regalo di Natale più bello», le parole della sua mamma, molto orgogliosa anche lei del risultato del figlio.

I commenti dei follower si chiedono se sia figlio dell’attore

Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post. Molti follower hanno voluto fare gli auguri a Raoul ed al figlio. Anche diversi vip hanno scritto sotto al post , come Rossella Brescia e Maria Grazia Cucinotta. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, però, sembra che molti abbiano colto l’attenzione per scrivere delle cattiverie. “Tanti auguri, ma dal padre non ha preso niente”, ha scritto un utente sotto la foto. “Il figlio? Non si somigliano affatto”, ha scritto ancora un altro utente e poi “Sicuro è figlio di sua madre”. Un utente ancora avrebbe sottolineato quanto molta gente sia stata indelicata. Raoul al momento non ha replicato e molto probabilmente lascerà correre.