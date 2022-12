Domenica in, Ramazzotti fa una battuta su Mihajlovic, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti in studio a Domenica in, le sue parole su Sinisa Mihajlovic fanno calare il gelo. Ma cosa ha detto?

A Domenica In nel corso della puntata di ieri Mara Venier ha ospitato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Come sempre non sono mancati i momenti di tensione, ma anche di grandi risate e divertimento. Uno degli ospiti presenti nel salotto di Mara Venier è stato Eros Ramazzotti, il noto cantante che è reduce da un grande successo ottenuto con il suo tour mondiale, essendosi esibito in Canada, Sudamerica e America del Nord. L’artista, ad ogni modo, è apparso piuttosto assonnato in puntata e molto stanco. Ma per quale motivo? Cosa ha riferito Eros Ramazzotti?

Eros Ramazzotti a Domenica in apparso stanco e assonnato

Eros Ramazzotti nella giornata di ieri è stato ospite nello studio di Domenica in da Mara Venier e molti telespettatori hanno notato che il cantante fosse particolarmente stanco ed assonnato. Come abbiamo già anticipato, il cantante è reduce da un grandissimo successo ottenuto con il suo tour mondiale e del resto lo ha ammesso anche lui di non aver dormito tanto in questi ultimi tempi.

La battuta su Sinina Mihajlovic non è piaciuta, gelo in studio

Eros dopo essersi seduto sulla poltrona nello studio di Domenica in, ha subito avuto un pensiero per Sinisa Mihajlovic, che è scomparso il 16 dicembre. L’ex calciatore ed Eros sono stati molto amici. Ad ogni modo, Mara parlando dell’ex calciatore avrebbe fatto una precisazione, ovvero avrebbe detto che Sinisa lasciava 6 figli. A quel punto Eros ha fatto una battuta che non è passata inosservata e che ha destato parecchie polemiche. “Eh si è dato da fare“, avrebbe detto Eros che con le sue parole ha fatto cadere il gelo in studio. Oltre ad aver parlato della sua carriera e dei suoi ultimi successi, Eros ha anche parlato della sua vita privata.

Il cantante conferma di essere single, ecco le sue parole

Eros ha rivelato di essere single da tanti anni ormai, ovvero da quando si è separato da Marica Pellegrinelli. “Trovare l’amore non è così facile poi ho i miei figli. È un’amore diverso ma è sempre amore. È tutto incentrato su di loro. Ama è il mio motto”. Queste le parole dichiarate da Eros che ha così confermato il fatto di non aver nessuna donna al suo fianco. Mara ha così mandato in onda un video in cui è apparso un Eros molto giovane e pare che già all’epoca parlasse della solitudine provata.“C’è sempre e ci sarà sempre. Siamo nati soli. Io faccio concerti e vedo tante persone ma alla fine quando torno in hotel sono solo”. Queste le parole del cantante, parlando di quel senso di solitudine che lo ha sempre accompagnato nel corso della sua vita.