Chiara Ferragni fuori di sè sui social, la battuta su Fedez la fa andare fuori di testa

Chiara Ferragni si mostra in intimo e viene travolta dalle critiche ancora una volta. “E’ mio marito non il mio padrone”, le parole dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni trova sempre il modo per finire al centro di qualche polemiche. In queste ultime ore, in realtà, pare che se la sia proprio cercata, pubblicando uno scatto in intimo, dove appare di spalle. La moglie di Fedez ha utilizzato delle parole che sono apparse proprio come una provocazione, visto quanto accaduto in precedenza, quando alcuni follower l’hanno accusata per essersi mostrata in intimo. Chiara è stata letteralmente bersagliata dalle critiche ed ha voluto rispondere a diversi “odiatori”, così come lei stessa li ha definiti.

Chiara Ferragni sempre al centro di nuove critiche e polemiche

Chiara Ferragni è di certo una delle donne più importanti e più famose al mondo. L’imprenditrice digitale più famosa al mondo, è davvero molto attiva sui social, dove posta praticamente di tutto, a cominciare dai momenti intimi e familiari in compagnia del marito e dei figli, a finire ad alcuni post inerenti la sua professione. Molto spesso, proprio per questa grande esposizione, Chiara è finita al centro delle polemiche e travolta da molti insulti.

L’imprenditrice digitale si mostra in intimo rosso sui social, molti la criticano e l’accusano

Nelle scorse ore, l’influencer ha pubblicato su Instagram delle foto, in cui è apparsa in intimo. In realtà Chiara pare che stesse sponsorizzando un famoso marchio di intimo, ed è apparsa con addosso un completo rosso , visto anche il periodo natalizio. La moglie di Fedez, ha così pubblicato questa foto in cui appare di spalle con il lato B in bella vista ed è stata letteralmente bersagliata dalle critiche. Molti hanno sottolineato il fatto che mostrarsi in intimo e con questi atteggiamenti “provocanti” e “volgari”, possono nuocere ai figli. La Ferragni però non la pensa proprio così ed a quanto pare anche il marito. Così, l’imprenditrice più famosa al mondo ha voluto replicare ad alcuni commenti e lo ha fatto a tono.

“I tuoi figli saranno contenti? Non coinvolgerli mediaticamente, dovresti proteggerli”, questi alcuni dei commenti apparsi sotto al post di Chiara.

La replica al vetriolo della moglie di Fedez

La replica della moglie di Fedez non è tardata ad arrivare. “Se li sto educando bene saranno contenti che la loro madre è sicura di sé e si accetta nonostante riceva migliaia di commenti misogini al giorno”. E poi ancora Chiara avrebbe aggiunto “Per fortuna sto crescendo i miei figli con una visione diversa da questa”. Qualche altro però l’avrebbe criticata definendola un “paletto”, ed ancora qualche altro avrebbe detto di preferire la sorella.“Mia sorella è stupenda, come tutte le donne. E leggere un insulto sul fisico di una donna fatto da un’altra donna è veramente triste”, ha aggiunto la Ferragni. Ma non finisce qui, visto che qualche altro avrebbe anche criticato Fedez, perchè permette alla moglie di mostrarsi “in questo modo” sui social. Anche in questo caso, la donna avrebbe detto “Quello è mio marito, non il mio padrone”.