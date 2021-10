Chiara Giordano frecciata al veleno contro Raoul Bova: “Accanto a me voglio finalmente un uomo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Giordano, l’ex moglie del bellissimo attore Raoul Bova ha finalmente superato il dolore per la separazione dal marito, separazione che lei mai avrebbe voluto e, dopo anni di sofferenza, ha finalmente raccolto tutti i cocci ed è di nuovo felice accanto ad un amore che le riempie la vita. Chiara Giordano ha voluto raccontare la sua rinascita e, per questo, ha rilasciato una lunga intervista.

Chiara Giordano racconta della sua rinascita dopo la fine del matrimonio

Chiara Giordano, che è mamma di Alessandro e Francesco avuti dal suo precedente matrimonio con Raoul Bova, si è innamorata di nuovo dopo che il marito e ora è felice accanto al suo nuovo fidanzato, Andrea.

Chiara Giordano ha rilasciato una lunga intervistaal Corriere della Sera in occasione dell’uscita della seconda stagione della serie tv “Dottoressa Giordy” che andrà va in onda dal 3 novembre su Tim Vision dove lei, veterinaria nella vita, si cimenta nel ruolo di attrice.

Chiara Giordano ha parlato di come ha vissuto e poi superato la fine del suo matrimonio: “Grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta. Il dolore è durato sei, sette anni”.

La Giordano, che è stata lasciata dal marito nel 2013, ha detto dei suoi figli che all’epoca erano piccoli: “Ho capito che non bisogna aver paura di farli soffrire: se fai finta che tutto vada bene, non imparano niente. Se invece ti vedono cadere, rialzarti, troveranno la chiave per rialzarsi anche loro. Mi hanno vista arrabbiarmi, mi hanno vista trattenermi. Piangere meno, sono stata pudica nella sofferenza, ma li ho stracoinvolti sulla rinascita, nelle gare di ballo, nella lettura dei copioni di Giordy”.

Chiara Giordano lancia una frecciata all’ex marito Raoul Bova: “Ora voglio un uomo allegro e felice”

Chiara Giordano ha poi parlato della passione del ballo che ha scoperto di avere: “E’ stata la cosa più bella della mia vita, ma è stato un viaggio di dolore. È iniziato con una botta enorme, con la fine del matrimonio. Mi sono rinchiusa in me stessa e mi sono data un tempo per guarire. Mi avevano insegnato a eseguire, obbedire, pensare prima agli altri, ma quando ti arrivano le botte, dici: sapete che c’è… ora mi ascolto io”.

E poi ha parlato del suo nuovo amore, Andrea Evangelista: “L’ho conosciuto nel mondo delle gare di ballo. Ci sono persone che ti stanno simpatiche a prima vista. Io, in effetti, avevo avuto uomini poco solari. Fa parte del fatto che, quando sei giovane, pensi di poter sistemare tutto tu. Ora, voglio un uomo sorridente, allegro e felice come me. All’inizio, non è successo nulla, non ero pronta. Ci siamo rivisti l’anno scorso, quando giravo Giordy ed ero aperta al mondo, perché avevo trovato anche la mia strada professionale. Rivederlo è stato proprio bello”.

Lui ha 15 anni di meno e lei dice: “Non sapevo quanti anni avesse, perché quando balli, comunichi con altro: sono energie che si incontrano. E la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze, ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente. Poi, è un ballerino, è maschio e sa condurre benissimo”.

E, ancora ha svelato: “Io ho la mia casa coi miei figli, anche se studiano fuori Roma. Poi, chiaro, noi due facciamo avanti e indietro”.