L’Eredità, Flavio Insinna una furia con un concorrente che flirta con la Professoressa

0 SHARES Condividi Tweet

L’Eredità, è accaduto qualcosa di incredibile nel corso della puntata andata in onda nella giornata di ieri, tanto che il conduttore è dovuto intervenire necessariamente, riprendendo il concorrente. Ma cosa è accaduto? Ebbene, sembra proprio che ad un certo punto l’atteggiamento tenuto dal concorrente Giovanni non sia affatto piaciuto al conduttore Flavio Insinna, che si è trovato costretto ad intervenire.

L’Eredità, l’atteggiamento del concorrente Giovanni non piace al conduttore

Nel corso dell’ultima puntata de L’Eredità sembra proprio che ad un certo punto il concorrente Giovanni abbia iniziato a flirtare con le Professoresse, ovvero Ginevra Pisani e Samira Lui. Entrambe sono state da sempre molto apprezzate dal pubblico e dai concorrenti, anche per la loro bellezza. Tra le due la più famosa è sicuramente Ginevra Pisano, la quale abbiamo avuto modo di conoscerla diversi anni fa all’interno del programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Le due Professoresse protagoniste di un “simpatico” siparietto

Ebbene la 24enne se ricorderete ben, è stata la corteggiatrice del tronista Claudio D’Angelo il quale poi l’ha scelta e insieme alla vissuto una bellissima storia d’amore durata qualche anno. L’altra professoressa invece ovvero Samira ha preso parte al concorso di Miss Italia dove sembra essere arrivata terza. Ebbene sembra che nel corso dell’ultima puntata, entrambe le professoresse siano state protagoniste di un vero e proprio siparietto che da una parte ha divertito i telespettatori, dall’altro invece ha stizzito parecchio gran parte del pubblico.

Il concorrente Giovanni flirta con le Professoresse, interviene il conduttore

Il conduttore nel presentare il concorrente Giovanni pare abbia utilizzato queste parole “Lui è Giovanni, che sostiene di essere fidanzato con la nostra Samira Lui“. Poi il conduttore si sarebbe rivolto a Samira dicendo “Cara Samira, ma è vero che sei fidanzata con lui?”. Ovviamente la professoressa non ha potuto che smentire questa notizia dicendo che il suo fidanzato in realtà si chiama Luigi. A quel punto il conduttore piuttosto indispettito si sarebbe rivolto a Giovanni dicendo “Ma questa scena? Dove siamo, a casa Vianello?“. A quel punto, poi una volta messo in scena questo siparietto, il conduttore è intervenuto per sottolineare il fatto che in realtà si trattava di uno scherzo. “Ovviamente stiamo scherzando, Giovanni e la nostra Samira non si conoscevano“. Queste le parole di Insinna.