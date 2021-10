Non è l’Arena, rissa in diretta, Massimo Giletti mai visto così “Non siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti sembra aver perso la pazienza e si sarebbe scagliato contro Mariano Amici, il medico che si è opposto al vaccino e sospeso dall’Ordine. Sembra che il conduttore ad un certo punto sia sbottato dicendo “Non sta parlando a due co***ni!”. E poi avrebbe aggiunto “Mi quereli di nuovo“. Tutto questo è avvenuto nel corso della puntata di Non è l’Arena, andata in onda nella serata di ieri mercoledì 27 ottobre.

Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti si scaglia contro Mariano Amici

Ad ogni modo, sembra che Amici abbia voluto ribadire il fatto di essere un no vax, asserendo che il vaccino è purtroppo veleno e che i medici non sono altro che degli assassini. Queste parole sicuramente non sono piaciute a Giletti ed agli ospiti presenti in studio ovvero Francesca Fagnani e Luca Telese. Ad ogni modo, ci sarebbe stata un’affermazione nello specifico che ha maggiormente indignato il conduttore ed i presenti ovvero quella sui 130 mila morti di Covid. “Un pallone gonfiato, sono contati anche i morti di malattie cardiovascolari o i morti di tumore in fase terminale”.

Ad accendere la polemica la dichiarazione di Telese

Pare che a far scoppiare questa polemica in studio sia stata una dichiarazione di Telese, il quale avrebbe ricordato ad Amici gli esperimenti che sono stati effettuati sui kiwi, facendo anche una battuta “Lei che è un esimio studioso del kiwi“. A queste parole, il dottore sembra aver risposto in modo del tutto imprevedibile. “Non accetto provocazioni, non le consento questo tono, lei come si permette? Che titoli ha per rapportarsi con me? Mi alzo e me ne vado, non si permetta!”. Questo quanto dichiarato dal medico.

Il commento di Francesca Fagnani

A quel punto sarebbe intervenuto il conduttore e subito dopo anche Francesca Fagnani la quale avrebbe detto “E’ inaccettabile che dopo 130 mila morti, dica che il Covid si cura con i riposini e il limone. Non se lo pone un problema etico? Trovo insopportabile che lei si rivolga a una platea di persone fragili socialmente, psicologicamente e economicamente, è molto facile fare presa su quelle persone, non se lo pone un problema etico davanti a persone che la considerano la Madonna”.

Le dichiarazioni shock di Amici fanno infuriare Giletti

“Vaccino uguale veleno è un’esternazione pittorica a una manifestazione”. Questa la risposta del medico che ha scatenato la reazione di Giletti. “Lei parla a tanta gente, non a due cog***ni, le parole hanno un peso e lei non può dire che il vaccino è veleno! Le persone le vengono dietro”. Questo ancora quanto aggiunto da Giletti. “Quello che dice lo troviamo sul suo canale Telegram? E’ inutile che continui a dirlo, se lo può scrivere pure sulla testa! La saluto e ci vediamo in Tribunale visto che mi ha querelato. Se vuole lo faccia pure stasera”. Questo ancora quanto aggiunto da Giletti.