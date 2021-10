Albano senza mezzi termini “Non è piacevole quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Loredana Lecciso sono ormai una coppia da tantissimi anni e pare che i due abbiano dato modo di far capire quanto sia grande e soprattutto importante il loro amore. Hanno messo su una bella famiglia composta dai figli Jasmine e Albano Jr, detto Bido. Sembra che però in questi anni anche loro abbiano vissuto dei momenti di crisi che sono sempre rientrati fortunatamente.

Albano protagonista a Ballando con le stelle

In questo periodo, il cantante di Cellino San Marco sta affrontando una nuova sfida ovvero è uno dei protagonisti di Ballando con le stelle il programma condotto da Milly Carlucci. In questi ultimi due sabati si è esibito così in prima serata su Rai1 ed è stato per lui sicuramente una avventura molto divertente almeno fino ad oggi. In realtà sembra che la conduttrice avesse tentato di portare Al Bano in pista anche in altre occasioni, ma il cantante di Cellino avrebbe sempre glissato l’invito. Quest’anno invece Albano ha voluto provare e cercare di affrontare le prove, nonostante comunque non sia più giovanissimo. Ma cosa ne avrà pensato la sua compagna Loredana Lecciso?

Il cantante di Cellino punzecchia la compagna Loredana Lecciso

Il noto cantante di Cellino San Marco in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale Novella 2000, dove pare che abbia parlato del ballo e di conseguenza della sua esperienza Ballando con le stelle. Ad un certo punto però della chiacchierata sembra che Al Bano abbia voluto punzecchiare la sua compagna Loredana Lecciso. Il giornalista avrebbe chiesto se Albano avesse chiesto alla sua compagna dei consigli sul ballo, visto che in questi anni Loredana si è esibita insieme alla sorella gemella proprio in alcuni balletti. La risposta di Albano è stata la seguente “No…Poi voi giornalisti costruireste chissà che scenario….”.

L’obiettivo di Albano a Ballando

Insomma sembra che Al Bano abbia evitato di rispondere per non dare modo ai giornalisti di poter fare gossip. “So che fa parte del gioco, ma diventare protagonista di pettegolezzi non è piacevole…”. Questo ancora quanto aggiunto dal cantante, che in questi anni è finito parecchie volte al centro del gossip. Ad ogni modo, sembra che Albano abbia sottolineato come ad oggi il suo obiettivo principale è sicuramente fare una bella figura nel programma di Milly. “Non partecipo per vincere, anche perché so che c’è gente molto più brava di me…So che verranno dedicate tante attenzioni su di me, ma tutti noi abbiamo un ruolo…”. Questo ancora quanto aggiunto da Albano.