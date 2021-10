Amici 21, Raimondo Todaro al veleno contro Alessandra Celentano “Questa volta ha esagerato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 21, è scontro ormai tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il programma è ormai iniziato da diverse settimane e sembra che si dalle prime puntate tra Alessandra Celentano ed il nuovo arrivato Raimondo Todaro non ci sia stata poi così tanta simpatia. I due si sono pizzicati in diverse occasioni e sembra proprio che se ne siano detti di tutti i colori, sia in puntata che fuori. L’ultimo battibecco è avvenuto proprio nelle scorse ore e abbiamo avuto modo di vederlo proprio nel Day Time che è stato trasmesso nella giornata di ieri.

Amici 21, scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

A quanto pare, secondo alcune anticipazioni, il prossimo sabato assisteremo ad una vera e propria lite tra i due prof di ballo. Pare che però in questo caso, sia stata proprio la Celentano ad essersi infervorata parecchio, intervenuta per difendere i suoi allievi. La maestra, inoltre, avrebbe fatto tirato in ballo un particolare che fino a questo momento pare fosse passato in secondo piano per tutti. La Celentano apre avesse assegnato una coreografia a Serena e Christian, particolarmente ricca di tecnica. Sembra che la coreografia fosse soltanto per la ballerina, ovvero per dimostrare le sue qualità, ma trattandosi di un passo a dure, avrebbe deciso di inserire anche la parte maschile.

La maestra mette in difficoltà gli allievi, Raimondo si infuria

I due ballerini avrebbero accettato senza alcun tipo di problema, almeno fino a quando Christian non ha ricevuto la busta rossa della sfida, chiesta da Veronica Peparini. Per questa motivazione, il ballerino avrebbe chiesto di non fare il passo a due della Celentano, perché questa gli avrebbe sottratto molto tempo. La Celentano però non avrebbe accettato la richiesta ed è li che è intervenuto Raimondo Todaro. Quest’ultimo avrebbe richiamato i suoi allievi, per rivedere insieme la coreografia e si sarebbe accorto di una serie davvero esagerata di prese.

La decisione di Raimondo Todaro

“La Cele sta un attimino esagerando“, ha detto immediatamente. A quel punto Todaro avrebbe detto che Christian non avrebbe fatto la sfida perché essendoci molte prese e l’allievo non essendo ancora pronto, avrebbe rischiato di farsi seriamente male. «La deve fare Guido. Dice che è uno di quelli che fisicamente ha i requisiti giusti». E poi per una coreografia del genere mi chiama Christian». Questo ancora quanto aggiunto da Todaro. Insomma, nella puntata di sabato ne vedremo davvero delle belle.