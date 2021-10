Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio ancora un durissimo attacco ad Alba Parietti: “Lei è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Domani Venerdì 29 ottobre andrà in onda un’altra puntata di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti che va in onda in prima serata su Rai 1. Quest’anno, tra i concorrenti a mettersi in gioco, c’è anche Alba Parietti che è quasi sempre attaccata da uno dei componenti della giuria, Cristiano Malgioglio che non le risparmia le sue critiche e i suoi attacchi, a volte, anche molto pesanti.

Ma la Parietti, da donna di grande intelligenza, dimostra, ogni volta, se pur rimanendoci male, di saper stare al gioco e lo provoca e gli risponde anche a tono ma ad ogni puntata dà comunque il massimo, con grande professionalità. Durante la prima puntata, la Parietti è stata attaccata anche molto da Giorgio Panariello che, però, nelle puntate successive, si è mostrato più morbido.

Cristiano Malgioglio, duro affondo ad Alba Parietti “E’ stonata”

Cristiano Malgioglio, che è sempre molto schietto con tutti, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna in occasione della quale ha parlato del suo ruolo di giudice a Tale quale show e anche di una delle concorrenti, Alba Parietti.

La giornalista del settimanale Diva e Donna gli ha detto a proposito di Alba Parietti: “E’ il suo bersaglio preferito nella trasmissione di Carlo Conti…” E Cristiano Malgioglio ha confermato:

“A Tale e Quale Show sono cattivo, è vero…Però Alba Parietti non sa cantare, è stonata e non possiamo non dirlo…”

Cristiano Malgioglio riconosce ad Alba Parietti un merito: “Ha saputo mettersi in gioco”

Cristiano Malgioglio, però, ha voluto riconoscere ad Alba Parietti anche un merito e, a questo proposito ha dichiarato: “Ha saputo mettersi in gioco e sa stare al gioco…”

Poi, Cristiano Malgioglio si è detto felice di andare ospite nello show di Iva Zanicchi, D’Iva e ha dichiarato di essere: “Felice di aver accolto questa opportunità”

Lo show di Iva Zanicchi, D’Iva, andrà in onda per la prima puntata giovedì 4 novembre su Canale 5. E Cristiano Malgioglio ha manifestato tutta la sua gioia di far parte di questo spettacolo e ha detto: “Ho accolto felicemente l’opportunità di essere ospite nelle due serate condotte da Iva Zanicchi su Canale 5 nel suo show D’Iva…”

Oltre a Malgioglio nello show della Zanicchi ci saranno Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Silvia Toffanin.

Certamente sarà uno spettacolo molto godibile, a parte per il calibro degli ospiti anche per la simpatia strabordante della stessa Zanicchi.