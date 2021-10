Tale e Quale, I Gemelli di Guidonia senza freni: “Mai vorremmo essere in giuria perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno Tale e quale show di Carlo Conti sta piacendo davvero tanto e, per il pubblico che segue da casa, il venerdì sera c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra, appunto, Tale e quale show e, sui canali della concorrenza e, in particolare su Mediaset, Il grande fratello vip condotto da Alfonso Signorini che, allo stesso modo, piace ed ha un buon seguito.

I Gemelli di Guidonia “Non vorremmo mai essere nella giuria di Tale e quale show”

Tra i concorrenti del programma condotto da Carlo Conti, ci sono I gemelli di Guidonia che sono davvero una sorpresa per il pubblico da casa che li sta apprezzando tantissimo in ogni performance. I gemelli di Guidonia hanno fatto una diretta facebook nella quale hanno svelato come stanno vivendo questa loro avventura e il successo che stanno riscuotendo ad ogni puntata. I gemelli di Guidonia sono i tre fratelli Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino e Gino ha: “Non vorrei mai essere giudice di Tale e Quale Show in alcune situazioni”.

Poi Gino ha aggiunto: “Non ci aspettavamo le prime due vittorie consecutive. Dipende da diversi fattori, anche dal brano e poi ci sono tutti i nostri amici e colleghi che fanno il meglio. In alcune situazioni non vorrei mai essere giudice, soprattutto nell’ultima puntata”.

I Gemelli di Guidonia svelano il loro stato d’animo per la prossima puntata

Poi, ancora una volta Gino, ha detto: “Siamo carichi per la prossima puntata di venerdì. Speriamo si possa creare un bel momento”.

E, ancora: “Sentiamo una bella sensazione però siamo qui per divertirci e per far divertire il pubblico. E’ anche una bella soddisfazione essere primi in classifica, vediamo come va a finire”.

E, ancora: “La nostra vittoria è essere qui. Davvero sembra banalissimo ma aver avuto intanto la possibilità di partecipare grazie a Carlo Conti e agli autori che ci hanno scelto…non ci aspettavamo un eco di questo tipo!”.

Pacifico ha, invece, svelato: “La prima volta che ci siamo esibiti con costumi non proprio nostri abbiamo interpretato personaggi credo molto lontani da noi, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. La prima emozione è data dall’importanza del programma”.

Eduardo, sulla fase del trucco, ha detto: “Ci segna in tutti i sensi l’esperienza del trucco. E’ un po’ faticoso stare troppo seduto”.

Mentre Gino: “Però è un lavoro incredibile. All’inizio non capisci poi quando vedi l’effetto finale dici ecco perchè mi ha fatto quella cosa!”.

E ha concluso Pacifico dicendo: “Sentiamo la gara ma non la competizione. La gara ci spinge a dare il massimo ma non la competizione con gli altri”.