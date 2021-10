Italia Sì, Marco Liorni senza mezzi termini su I saggi: “Non ci saranno più perchè facevano salotto”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 30 ottobre inizierà una nuova stagione di Italia si, il programma condotto da Marco Liorni il sabato pomeriggio che fa molta compagnia agli italiani, infatti il successo in termini di ascolti è garantito visto il sèguito che ha sempre avuto e che continua ad avere. Marco Liorni, che è un conduttore molto pacato, elegante e mai sopra le righe, ha annunciato che per questa stagione rinuncerà a I saggi e che questa decisione ha una motivazione alla base molto concreta. Vediamo quali sono state le parole di Marco Liorni.

Marco Liorni “In questa edizione non ci saranno i saggi”

Marco Liorni, presentando la nuova edizione di Italia si in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha annunciato che non ci saranno più I saggi e ha anche giustificato questa scelta spiegandone le motivazioni. Liorni, infatti, ha detto che la loro assenza è prevista “Perché i saggi, insieme, facevano salotto, ma i tempi sono cambiati dopo la pandemia. C’è bisogno di più competenza e concretezza quando si tratta di argomenti seri.”

Marco Liorni a Italia Sì vuole Platinette, e cioè Mauro Coruzzi

Marco Liorni ha, invece, detto che la presenza di Mauro Coruzzi, in arte Platinette è stata confermata perché lui ci tiene tanto ad averlo in trasmissione in quanto: “Ha uno sguardo trasversale sulle storie, può essere serissimo, ma anche allegro e ironico. E’ uno che spariglia le situazioni. Arriveranno, comunque, anche persone esperte di vari argomenti”.

Mauro Coruzzi, qualche settimana fa, è andato ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera e ha detto parlando di sè stesso: “Io non mi sono tolto alcuna maschera, era un’altra parte di me che inseguiva il sogno della soubrette a tutti i costi. Era raggiungere uno stato sopportabile di rendere più piacevole questa esistenza”.

Marco Liorni ha poi svelato altri particolari di questa edizione di Italia si e ha detto che: “Ci sarà un piccolo gioco. Il vip di turno salirà sul podio e sarà sottoposto a domande di attualità”.

Tempo fa, Marco Liorni andò ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone la quale, a proposito di Reazione a catena disse: “Tornerà sicuramente nel 2022 Reazione a catena visto il successo che Marco Liorni ha avuto” e poi, scherzando guardò in telecamera e disse rivolgendosi al direttore di rete, Rai1 Stefano Coletta: “Perdonami! Sto già facendo il palinsesto della prossima estate!”.