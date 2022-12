Fedez va al concerto dei Maneskin, cosa fa sorprende tutti e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper italiano Fedez nelle scorse ore ha condiviso su Instagram le immagini di una bellissima sorpresa fatta ai Maneskin durante un concerto nella fantastica Las Vegas.

Quello tra il rapper Fedez e il celebre gruppo musicale Maneskin sembrerebbe essere un rapporto destinato a durare nel tempo. Il marito di Chiara Ferragni proprio nelle scorse ore ha condiviso sui social una serie di fotografie in compagnia del gruppo dopo aver fatto loro una bellissima sorpresa a Las Vegas. Delle immagini molto belle che hanno fatto scatenare i fan.

Bellissima sorpresa di Fedez per i Maneskin

Fedez e i Maneskin si sono conosciuti nel 2017 grazie ad X Factor, amatissimo talent al quale il gruppo in questione ha partecipato facendosi conoscere dal pubblico e dove invece Fedez era già ai tempi presente come giudice. Proprio in seguito a tale incontro tra il gruppo e il rapper è nato un bellissimo rapporto di amicizia che a distanza di 5 anni continua ad essere ancora molto forte. Proprio nelle scorse ore il marito di Chiara Ferragni ha sorpreso il gruppo di Damiano David durante un concerto nella bellissima Las Vegas. E nello specifico è prima salito sul palco esibendosi insieme ai Maneskin e poco dopo si è intrattenuto nel backstage dove ha scattato bellissime fotografie non solo in compagnia di Damiano ma in compagnia di tutto il gruppo.

Le fotografie e i video postati da Fedez sui social

Per essere più precisi Fedez ha condiviso un video in cui è possibile vederlo mentre si avvicina al gruppo sul palco dove si è poco dopo scambiato un abbraccio e un bacio con Damiano. Poi ancora ha condiviso un altro video della sua esibizione sul palco al fianco del batterista Ethan Torchio. E poi ancora ha condiviso delle fotografie scattate nel backstage. Nello specifico una in compagnia di tutto il gruppo, una al fianco di Damiano David ed un’altra in cui si mostra sorridente e abbracciato alla bellissima Victoria De Angelis.

Il grande successo dei Maneskin

Ma cosa ci fanno i Maneskin a Las Vegas? Il noto gruppo musicale rock italiano è attualmente impegnato in un fantastico tour negli States. Stiamo parlando del tour “Loud Kids Tour Gets Louder” grazie al quale il gruppo capitanato da Damiano David sta riuscendo ad ottenere grandissimi successi. E’ infatti possibile dire che appuntamento dopo appuntamento stanno collezionando diversi sold out, segno questo che il loro successo continua ad essere molto forte e che la loro musica continua ad essere apprezzata in tutto il mondo.