Ballando, Carolyn Smith stupisce tutti, alla Lucarelli: “Abbassiamo i toni”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyn Smith nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato del rapporto con la Lucarelli alla quale ha voluto rivolgere un appello.

Manca sempre meno alla messa in onda della penultima puntata di Ballando con le stelle prevista per il prossimo sabato. E in attesa di quel momento una delle giurate, e di preciso Carolyn Smith, si è lasciata intervistare dal settimanale Diva e Donna. Nel corso dell’intervista ha colto l’occasione per parlare dell’attuale rapporto con la collega giurata Selvaggia Lucarelli con la quale non sembrerebbe andare particolarmente d’accordo. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Lunga intervista di Carolyn Smith a Diva e Donna

Ballando con le stelle, celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è uno dei programmi Rai più amati e seguiti. Il pubblico però oltre ad avere la possibilità di vedere volti noti della televisione mettersi in gioco ha anche l’opportunità di assistere a liti e discussioni tra i giurati. Nel corso delle ultime settimane ad esempio è stato possibile assistere diverse volte a delle discussioni tra le giurate Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le due donne infatti in diverse occasioni hanno discusso a causa di diversi giudizi espressi sui vari concorrenti. E proprio nel corso dell’intervista a Diva e Donna la Smith ha colto l’occasione per parlare della questione precisando inoltre di non amare il fatto di essere contraddetta.

Le parole della nota giurata di Ballando con le stelle

“Quando do un giudizio lei parte con ‘Non sono d’accordo’…E mi secca, perchè fino a prova contraria la tecnica sono io”. Queste nello specifico le parole espresse dalla Smith e rivolte alla Lucarelli. Nonostante abbia quindi ammesso di non accettare il fatto di essere contraddetta perchè è lei l’esperta di danza ecco che Carolyn Smith ha comunque voluto precisare di essere pronta a fare un passo avanti. Nello specifico ha ammesso che tali discussioni iniziano a pesarle, soprattutto perchè lei è sempre stata amica delle donne. E ha quindi rivolto un particolare invito alla collega. “Basta polemiche, abbassiamo un po’ i toni, cerchiamo di stare tutti un po’ tranquilli per un clima migliore in giuria…”, queste le sue parole.

Il commento su alcuni concorrenti dello show di Rai 1

In ultimo, sempre nel corso della stessa intervista, Carolyn Smith ha colto l’occasione per esprimersi su alcuni dei concorrenti principali di questa edizione di Ballando con le stelle. A proposito di Montesano si è espressa affermando che è stato un bravo concorrente. Bellissime parole sono state anche quelle espresse nei confronti della Zanicchi definita dalla stessa una signora agile e allo stesso tempo divertente. Di Mughini invece ha messo in risalto la sua eccezionale dialettica.