Chiara Ferragni, la sorella Francesca travolta dalle critiche: “Cosa vuoi dimostrare?”

La sorella di Chiara Ferragni, ovvero Francesca Ferragni, è finita al centro di una grossa polemica dopo aver condiviso sui social una fotografia in cui mostra il suo fisico da urlo.

Le sorelle Ferragni si trovano spesso al centro del gossip e soprattutto al centro di numerose polemiche, soprattutto Chiara e Valentina. Ma ecco che nelle ultime ore ad essere travolta dalle critiche è stata la terza sorella e quindi Francesca Ferragni diventata mamma da pochi mesi. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Francesca Ferragni in ottima forma dopo il parto

E’ bastato condividere una fotografia su Instagram per Francesca Ferragni finire al centro di una grossa polemica. La sorella della celebre Chiara Ferragni pochi mesi fa è diventata mamma per la prima volta di un bellissimo bambino di nome Edoardo. Ed ecco che a distanza di qualche mese dal lieto evento ha colto l’occasione per concedersi un rilassante bagno alle terme. E’ stato proprio in questa occasione che la giovane mamma si è lasciata immortalare scegliendo poi di condividere lo scatto in questione sui social, e di preciso su Instagram, mostrando un fisico da urlo.

La sorella di Chiara Ferragni travolta dalle critiche

Nella fotografia postata su Instagram Francesca Ferragni mostra ai suoi followers un fisico davvero mozzafiato. E se da una parte sono stati in molti a commentare la fotografia rivolgendole complimenti ecco che allo stesso tempo sono stati molti altri a rivolgerle delle dure critiche. Il suo addome molto piatto e soprattutto scolpito ha fatto infuriare un po’ di persone che hanno visto nella condivisione di tale immagine un cattivo messaggio. Molti hanno accusato la sorella di Chiara Ferragni di ostentare la sua forma fisica perfetta a pochi mesi dal parto non tenendo in considerazione le donne che invece non riescono in poco tempo a rimettersi in forma.

Le dure accuse rivolte alla neo mamma

“Non capisco questa smania delle sorelle Ferragni di farsi fotografare sempre seminude” ha scritto un hater mentre invece un altro ha commentato in modo ironico affermando “I soldi non fanno la felicità”. Poi ancora vi è stato chi ha scritto “Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? E quindi?”. Critiche abbastanza dure alle quali la bellissima Francesca Ferragni, che rispetto alle sorelle usa molto meno i social, al momento ha deciso di non rispondere. Ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore. Non ci rimane quindi che attendere.