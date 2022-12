VivaRai2, Bruno Vespa regge l’ombrello ai Jalisse, il web esplode

0 SHARES Condividi Tweet

VivaRai 2, Bruno Vespa ed i Jalisse sotto lo stesso ombrello. L’espressione del conduttore di Porta a Porta fa impazzire il web.

Continua il grande successo di Viva Rai2, il programma di Fiorello con il quale lo showman ha di fatto sancito il suo ritorno in televisione. Proprio nelle scorse ore ha fatto il giro del web un’immagine, in cui si vede il conduttore di Porta a Porta, ovvero Bruno Vespa, mentre regge l’ombrello ai Jalisse. Ovviamente non è potuta non partire l’ironia sui social. Ma per quale motivo Vespa si è ritrovato a reggere l’ombrello ai cantanti? Facciamo un pò di chiarezza.

Viva Rai 2, continua il grande successo per il programma di Fiorello

Fiorello è tornato in tv con il programma Viva Rai2 e le puntate andate in onda in questi giorni sono state davvero molto divertenti. La scena che è andata in onda ieri mattina, all’interno della puntata del programma di Fiorello ha davvero colpito tutti quanti. L’immagine in questione, davvero ironica e divertente, è diventata virale ed è anche finita tra i trend dei social. Protagonisti di questa scena Bruno Vespa, il noto giornalista e conduttore di Porta a Porta ed i Jalisse, i cantanti che sono stati esclusi ancora una volta dal Festival di Sanremo per la 26esima volta consecutiva.

I Jalisse e Bruno Vespa sotto lo stesso ombrello

Il duo, dopo aver vinto l’edizione del 1997 del Festival con il brano Fiumi di parole, hanno tentato in diverse occasioni di tornare sul palco dell’Ariston, senza esserci mai riusciti. Quest’anno hanno presentato il brano intitolato “Noi l’unica salvezza”, ma non sono stati accettati. Ebbene, il duo ed il conduttore di Porta a Porta si sono trovai all’edizione del programma di Fiorello.

Il conduttore di Porta a Porta regge l’ombrello ai cantanti, parte l’ironia sui social

Il giornalista invece, voleva promuovere il suo libro di fine anno, intitolato “La grande tempesta”. Improvvisamente, fuori dall’edizione del programma di Fiorello si è abbattuta una tempesta che ha costretto Vespa ed i cantanti a mettersi sotto l’ombrello. Ad un certo punto, mentre i Jalisse intonavano il loro brano, Vespa non ha potuto fare altro che reggere l’ombrello, con un’espressione non proprio positiva e di grande entusiasmo. Vespa, dopo un pò è tornato a sorridere, soprattutto quando ha ascoltato Fiorello intonare una canzoncina scritta appositamente per lui e cantanta con Biggio e l’ex Iena Mauro Casciari.