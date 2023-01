Selvaggia Lucarelli al veleno: “Mica sono Chiara Ferragni”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli ancora una volta si scaglia contro Chiara Ferragni ed a distanza di mesi riprende la vicenda legata agli accappatoi rubati dalla moglie di Fedez dagli hotel.

Selvaggia Lucarelli riesce sempre a trovare il modo per stare al centro dell’attenzione. In questi mesi ha dato parecchio spettacolo a Ballando con le stelle, dove praticamente ha litigato con tutti. Anche sui social però, è stata particolarmente presente e attiva, dove ha avuto da ridire anche contro Chiara Ferragni e il marito Fedez.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Chiara Ferragni e del suo vizietto di “rubare” la biancheria dagli hotel

Ricorderete sicuramente quando Chiara qualche mese fa ha ammesso di aver rubato della biancheria dagli hotel e lo ha fatto con un video su Tik TOk. In quella occasione la notizia ha fatto il giro del mondo e la reazione di Selvaggia Lucarelli è stata piuttosto palese. Al giudice di Ballando con le stelle, questa ammissione di Chiara non era proprio piaciuta e lo aveva fatto ben capire. A distanza di qualche mese, Selvaggia ha parlato ancora una volta di questa vicenda e lo ha fatto lanciando una frecciatina alla Ferragni.

Il giudice di Ballando in vacanza con il compagno Lorenzo Biagiarelli

Come sappiamo, al momento la Lucarelli insieme al suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli si trova in Nepal, in vacanza, dove ha trascorso il Capodanno e non solo. I due sono partiti subito dopo la fine del programma Ballando con le stelle e sono andati alla scoperta del paese documentando questo viaggio sui social. Tanti aneddoti e racconti quelli di Selvaggia che ha voluto condividere tutto con i suoi follower. Nella giornata di ieri Selvaggia è tornata a lanciare una frecciatina a Chiara, rispolverando il suo vizietto ovvero quello di rubare dagli hotel, la biancheria e nello specifico gli accappatoi.

Il post di Selvaggia che fa tanto sorridere

“Mica so’ la Ferragni che mi nascondo gli asciugamani sotto il maglione”, avrebbe detto il giudice di Ballando in una Instagram stories, sottolineando il fatto che a differenza sua, quando porta qualcosa via dall’hotel la paga. Queste parole sono apparse sotto ad un post, dove la si vede con in mano una crema della Spa, che si chiama Pancha Kosha. Tante le interazioni sotto al post, soprattutto tante emoticon con risata da parte dei suoi follower.